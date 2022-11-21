《股語有云－古添力》復星醫藥前景理想，首站目標４５銀

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５日，有逾２﹒６億元淨流入

復星醫藥（０２１９６），過去一個月淨流入資金逾５﹒４億元，過去三個月更有逾８﹒２億元

淨流入。

復星醫藥公布，復必泰二價疫苗已獲香港緊急使用認可，可用於１２歲及以上人群加強接種

。此外，該疫苗已獲澳門特別許可進口及台灣地區專案輸入核准，分別用於當地接種。復必泰二

價疫苗主要用於預防新型冠狀病毒肺炎。

復星醫藥主要從事開發、製造和銷售醫藥產品和醫療設備、進出口醫療設備和提供相關及其

他諮詢服務以及投資管理，集團總部設於上海，其研發持續專注於心血管系統、中樞神經系統、

血液系統、代謝及消化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域。集團主要透過聯營公司國藥控股

（０１０９９）及集團以直接經營或特許經營藥房從事藥品分銷及零售業務。

截至９月底止九個月業績，復星醫藥錄得股東應佔溢利倒退３１％至２４﹒５億人仔，期內

營業額增長１７％至３１６億人仔。於９月底，持有貨幣資金１４８﹒６７億人仔，短期借款及

長期借款分別為１１８﹒２９億及１１７﹒０７億人仔。



＊推二價疫苗屬利好因素＊



添力認為，喺現時新冠疫情持續之下，注射疫苗幾乎已成為生活必需，復必泰二價疫苗現時

獲批注射，對復星醫藥無疑係利好因素。

睇埋日線圖，１０月下旬，其１０天線已上越２０天線且首現黃金交叉利好訊號，近期，

１０天線及２０天線先後上越５０天線，兩度出現黃金交叉利好訊號，１０天線短期內有望升越

１００天線，再現黃金交叉利好訊號，雖然今日走勢現陰燭，執筆時仍在上日陽燭燭身內，現價

不妨小注買入，先上試２５０天線約３０元水平，升越此關有望挑戰４５元（此為４月初浪頂所

在），跌穿２０天線（現約２２﹒７元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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