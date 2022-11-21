  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2022 11:38

《股語有云－古添力》復星醫藥前景理想，首站目標４５銀

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５日，有逾２﹒６億元淨流入
復星醫藥（０２１９６），過去一個月淨流入資金逾５﹒４億元，過去三個月更有逾８﹒２億元
淨流入。
　　復星醫藥公布，復必泰二價疫苗已獲香港緊急使用認可，可用於１２歲及以上人群加強接種
。此外，該疫苗已獲澳門特別許可進口及台灣地區專案輸入核准，分別用於當地接種。復必泰二
價疫苗主要用於預防新型冠狀病毒肺炎。
　　復星醫藥主要從事開發、製造和銷售醫藥產品和醫療設備、進出口醫療設備和提供相關及其
他諮詢服務以及投資管理，集團總部設於上海，其研發持續專注於心血管系統、中樞神經系統、
血液系統、代謝及消化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域。集團主要透過聯營公司國藥控股
（０１０９９）及集團以直接經營或特許經營藥房從事藥品分銷及零售業務。
　　截至９月底止九個月業績，復星醫藥錄得股東應佔溢利倒退３１％至２４﹒５億人仔，期內
營業額增長１７％至３１６億人仔。於９月底，持有貨幣資金１４８﹒６７億人仔，短期借款及
長期借款分別為１１８﹒２９億及１１７﹒０７億人仔。
　
＊推二價疫苗屬利好因素＊
　
　　添力認為，喺現時新冠疫情持續之下，注射疫苗幾乎已成為生活必需，復必泰二價疫苗現時
獲批注射，對復星醫藥無疑係利好因素。
　　睇埋日線圖，１０月下旬，其１０天線已上越２０天線且首現黃金交叉利好訊號，近期，
１０天線及２０天線先後上越５０天線，兩度出現黃金交叉利好訊號，１０天線短期內有望升越
１００天線，再現黃金交叉利好訊號，雖然今日走勢現陰燭，執筆時仍在上日陽燭燭身內，現價
不妨小注買入，先上試２５０天線約３０元水平，升越此關有望挑戰４５元（此為４月初浪頂所
在），跌穿２０天線（現約２２﹒７元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財通前海21/11/2022
前海致力建設四大集聚區
人氣文章財經熱話21/11/2022
《午市前瞻》內地疫情復燃將累通關進程 染藍三股康師傅宜追落後
人氣文章財經熱話21/11/2022
【京東系業績】零售及物流業務表現佳　惟內地疫情恐拖累末季表現
人氣文章大行報告21/11/2022
【大行炒D乜】京東系績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning21/11/2022
溫傑：恒指成份股機制轉變　被剔出股份重返藍籌非難事
人氣文章財經熱話21/11/2022
【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金