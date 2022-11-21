《海納智見－荀玉根》當前內地金融地產與２０１２、１４年的異同

《海納智見》近期穩地產政策連續出台，如１１月８日交易商協會繼續推進並擴大民營企業

債券融資支持工具，１１月１０日交易商協會受理龍湖集團２００億元儲架式註冊發行，中債增

進公司同步受理企業增信業務意向。政策催化下地產股及地產鏈表現較好，申萬地產指數從１１

月初開始（截至２０２２╱１１╱１４，下同）已大幅上漲１４％，明顯跑贏同期大盤。投資者

開始關注金融地產是否會再現１２、１４年底的行情。



２０１２年底時以銀行為代表的金融股大漲，２０１２╱１２╱４－２０１３╱２╱４期間

銀行指數最大漲幅達５４﹒３％，而上證綜指僅有２５﹒２％；２０１４年底時銀行和地產均大

漲，２０１４╱１１╱２０－２０１５╱１╱６期間銀行指數最大漲幅達６２﹒５％、房地產達

４３﹒２％，上證綜指為３９﹒３％。在這兩次年底行情中，共同特徵是大漲前大金融板塊低估

低配：２０１２年底上漲前銀行板塊估值ＰＢ（ＬＦ，下同）最低僅為０﹒９９倍，創２００５

年來新低，２０１２Ｑ３公募基金重倉股中銀行板塊的持股佔比僅為５﹒４％，創０７年來新低

；２０１４年底上漲前地產、銀行ＰＢ分別最低為１﹒８５倍和０﹒８７倍，處於０５年以來

３０﹒４％和１﹒４％分位，２０１４Ｑ２公募基金重倉股中地產、銀行板塊的持股佔比分別為

３﹒４％、２﹒６％，相較於滬深３００分別低配２﹒２、１７﹒８個百分點。當前地產板塊

ＰＢ為０﹒８８倍（２００５年以來分位數１﹒５％），銀行股ＰＢ為０﹒４８倍（分位數

０﹒４％），２０２２Ｑ３基金重倉股中地產、銀行板塊的持股佔比分別為２﹒７％、２﹒８％

，相較於滬深３００分別超配０﹒６、－８﹒７個百分點，整個大金融板塊整體也是處在低估低

配的狀態。



從大的行業空間看，以商品房銷售面積為刻畫指標，２０１２年全年地產銷售面積為１１億

平方米，２０１４年全年為１２億平方米，之後地產銷售面積在２０１５－２０１７年快速上升

至１７億平方米，２０１８－２０２１年穩定在１７－１８億平方米，站在２０１２年底或者

２０１４年底時間看，當時中國房地產行業的確還有增量空間。但站在今天看未來，今年前１０

個月銷售面積僅有１１億平方米，２０２０年中國的平均年齡已經到了３８﹒８歲，未來行業的

增長空間或較為有限。從政策催化看，２０２２╱７╱２０李克強總理在世界經濟論壇全球企業

家視頻特別對話會表示不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來；

２０２２╱８╱１１央行貨幣政策執行報告表示堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。近期

雖然地產政策邊際上有所加碼，但「房住不炒」的基調仍在。



從資金面來看，市場上主題型基金佔比今年來大幅上升，風格大漂移更難發生。倘若將市場

上所有的公募基金劃分為行業主題型（消費、ＴＭＴ、醫藥等）和非行業主題型，２０１２及

２０１４年底時市場上尚未存在較多主題型基金，許多機構也適應在各種行業間進行輪動和配置

，但是截止２２Ｑ３行業主題型基金整體規模已接近８０００億元，佔所有混合型公募比重為

１１％，機構配置行業的理念也更多是長期深耕幾個擅長的方向，較少在大的行業間進行大規模

切換。這種市場力量和投資理念的變化或許也意味著當下風格再進行大規模漂移的概率較低，比

如今年年初雖然大金融板塊取得了超額收益，但是公募基金的行業配置並未發生大的切換，而在

２０１２及２０１４年底時公募基金均階段性大幅增加了大金融的配置比例。



風險提示：歷史不代表未來。





《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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