《融天納地－溫天納》拉動及制約年底前資本市場表現的因素

《融天納地》上周人行發布今年第三季度內地貨幣政策執行報告，對國內外經濟形勢的判斷

不同。外需偏向悲觀，內需則偏向積極。首先，在海外市場，投資市場高度警惕經濟下滑壓力，

特別是全球更廣範圍地蔓延的風險。在內地經濟恢復發展的基礎仍未牢固，但有效需求的復甦趨

勢日益明顯。不過！內地居民預防性儲蓄意願上升，制約消費復甦以及積極擴大有效投資面臨收

益不足的問題。



縱觀形勢，人行對內地形勢的判斷雖然較第二季度略偏樂觀，但尚未到貨幣政策收緊之時

故此，內地貨幣政策寬鬆的總基調不變，雖然對通脹的重視程度有所提高，但綜合目前的經濟復

甦現狀，政策不斷優化出台，疫情防控二十條以及房地產十六條的效果將一步步發揮，筆者估計

內地貨幣政策將維持寬鬆，以寬信用支持實體經濟的發展。



參考今年第三季度全國各省市ＧＤＰ數據統計，大部份省份經濟增長速度略有回升。今年頭

三季度，有１８個省份ＧＤＰ增長速度高於全國水平，有１２個省ＧＤＰ總量超過３萬億元（人

民幣．下同）。當中，廣東ＧＤＰ超過９萬億元，江蘇則達８﹒９萬億元。從ＧＤＰ總量排名來

看，各省份變化不大，上海ＧＤＰ總量排名上升兩位，河北、北京ＧＤＰ排名則各下跌一位。觀

察ＧＤＰ同比增長速度，大部份省份經濟增長速度對比上半年呈現回升，但與此同時，大部份省

份經濟增長速度仍低於前兩年復合增長速度，可見在年底前，國家一系列穩增長政策的力度仍將

需要加強。



資本市場目前仍然受制於一系列利率、經濟增長以及匯率因素，市場在經歷一輪急漲後，調

整難免，投資者在布局組合時，仍需要謹慎，建議與政策受惠板塊掛鈎，不宜過於急進。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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