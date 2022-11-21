《ＥＴＦ透視－張子銘》捕捉電動車長期增長機遇

《ＥＴＦ透視》市場動盪，雖然美國通脹有所回落，但據近日聯儲局官員的言論來看，似乎

距離停止加息仍然有一段距離。在這個時候，投資者可以考慮長期投資，買入長遠而言增長空間

大的板塊。這些企業受大市拖累，估值已跌至一個較為吸引的水平，故投資者現在入市，或能以

較便宜的價格捕捉長遠的增長潛力。以中國的電動車企業為例，隨著各國努力邁向碳中和目標，

中國亦承諾定立「雙碳」目標。因此，在全球市場增長導致需求上升下，中國政府補貼政策更重

點扶持本土企業，帶動內地掀起一股電動車風潮。



＊特斯拉大打減價戰＊



早前電動車巨頭特斯拉就宣布把在中國銷售的Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ車型減價，

面對中國本土市瑒強勁的競爭，這家在全球佔主導地位的車企，也要降價打價格戰。事實上，中

國擁有全球最大、增長最快的電動車市場，全球有過半的電動車在中國交付，其銷量在今年上半

年更翻了一倍多。 不僅如此，預計到２０２７年，中國電動車市場價值將達到７，９９０億美

元，在２０２２至２０２７年複合年增長率超３０﹒１％。可見未來幾年中國電動汽車銷量仍有

較大增長空間。



＊電池生產主導地位＊



電池是電動汽車的核心部件之一，隨著電動車銷量的提升，電池銷售亦隨之增加。現時中國

是全球最大的電池供應國，目前全球前十大的生產商，有六間都是中國公司，眾多國際知名汽車

品牌選擇中國企業作為其電池供應商。而中國企業所擁有的先進技術也是一時三刻難以超越。這

個時候，投資者可以考慮中國電動車及電池ＥＴＦ，一次過投資一籃子相關企業，捕捉市場機遇

。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

Ｃａｎａｌｙｓ，２０２２年８月１１日

Ｍｏｒｄｏｒ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，２０２２年

Ｖｉｓｕａｌ Ｃａｐｉｔａｌｉｓｔ，２０２２年，１０月５日



＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或

投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適

合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

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