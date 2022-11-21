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即市新聞

21/11/2022 10:30

《ＥＴＦ透視－張子銘》捕捉電動車長期增長機遇

　　《ＥＴＦ透視》市場動盪，雖然美國通脹有所回落，但據近日聯儲局官員的言論來看，似乎
距離停止加息仍然有一段距離。在這個時候，投資者可以考慮長期投資，買入長遠而言增長空間
大的板塊。這些企業受大市拖累，估值已跌至一個較為吸引的水平，故投資者現在入市，或能以
較便宜的價格捕捉長遠的增長潛力。以中國的電動車企業為例，隨著各國努力邁向碳中和目標，
中國亦承諾定立「雙碳」目標。因此，在全球市場增長導致需求上升下，中國政府補貼政策更重
點扶持本土企業，帶動內地掀起一股電動車風潮。
　
＊特斯拉大打減價戰＊
　
　　早前電動車巨頭特斯拉就宣布把在中國銷售的Ｍｏｄｅｌ　３和Ｍｏｄｅｌ　Ｙ車型減價，
面對中國本土市瑒強勁的競爭，這家在全球佔主導地位的車企，也要降價打價格戰。事實上，中
國擁有全球最大、增長最快的電動車市場，全球有過半的電動車在中國交付，其銷量在今年上半
年更翻了一倍多。　不僅如此，預計到２０２７年，中國電動車市場價值將達到７，９９０億美
元，在２０２２至２０２７年複合年增長率超３０﹒１％。可見未來幾年中國電動汽車銷量仍有
較大增長空間。
　
＊電池生產主導地位＊
　
　　電池是電動汽車的核心部件之一，隨著電動車銷量的提升，電池銷售亦隨之增加。現時中國
是全球最大的電池供應國，目前全球前十大的生產商，有六間都是中國公司，眾多國際知名汽車
品牌選擇中國企業作為其電池供應商。而中國企業所擁有的先進技術也是一時三刻難以超越。這
個時候，投資者可以考慮中國電動車及電池ＥＴＦ，一次過投資一籃子相關企業，捕捉市場機遇

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師　張子銘》
《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
資料來源：
Ｃａｎａｌｙｓ，２０２２年８月１１日
Ｍｏｒｄｏｒ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，２０２２年
Ｖｉｓｕａｌ　Ｃａｐｉｔａｌｉｓｔ，２０２２年，１０月５日
　
＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或
投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適
合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策
略如有更改，恕不另行通知。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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