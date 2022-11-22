《專家之言－李偉傑》港股整體表現不俗，惟內地疫情升溫下現調整

《專家之言》美國通脹見頂回落，紓緩了強美元帶來的拋售壓力，以現時美匯指數徘徊在

１０６至１０７水平，有利刺激非美元資產獲得提升投資價值，而上周港股整體表現不俗，資金

在不同板塊身上輪動，不過在上周末開始調整壓力進一步加大，除了內地市場憂慮理財產品問題

外，人民幣回軟以及內地新冠確診人數上升亦成為市場關注重點，河北省石家莊周日（２０日）

宣布為期５日全市部分地區開展全員核酸檢測，市場關注防疫措施未來有否出現變化。



＊料１７２００點見初步支持，調整後可選買科技股＊



港股在高位帶來調整機會，而上周亦提及港股在１８１４３點１０月初高位形成的島型頂壓

力較大，雖然上周曾經成功突破該水平高見１８４１４點，但港股經過持續嘗試挑戰１００天平

均線不果後，加上缺乏最新利好消息刺激，港股進行短期調整亦合情理，預計在１７０００點至

１７２００點水平開始見初步支持，首先５０天移動平均線在１７１１５點，另外若從１０月

３１日低位１４５９７點計起，反彈至１１月１６日高位１８４１４點，累計反彈點數３８１７

點，黃金比率調整０﹒３８２，將會是１６９５５點水平。另外世界盃開鑼，股市難免較為沉靜

。調整後繼續以科技股作為選項，昨日（２１日）人民銀行等部門印發《上海市、南京市、杭州

市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，其中提到推動科創金融業務創新，支

持銀行業金融機構運用在貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放力度，憧憬政策

對科創企業帶來正面訊號。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱

或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

