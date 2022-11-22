《盤後部署》內地疫情反彈多地封控，內需股短期不宜部署！

《經濟通通訊社２２日專訊》港股今日延續上日跌勢。恒指今日低開３０點，報１７６２５

。開市初段曾倒升，但１５分鐘後再度下跌，其後走勢較反覆。半日跌６８點，收報１７５８７

。午後因科技股跌勢加劇，恒指跌幅曾擴大至逾３５０點，低見１７２８７，收市跌穿１０天線

。

恒指收報１７４２４，跌２３１點或跌１﹒３１％，主板成交１２７１﹒９７億元。國企指

數收報５９０１，跌１００點或跌１﹒６８％。恒生科技指數收報３５１５，跌１１６點或跌

３﹒２１％。

內地股市個別發展。上證綜合指數收報３０８８，升３點或升０﹒１３％，成交

３７４１﹒４３億元人民幣；深證成份指數收報１１００２，跌１３１點或跌１﹒１８％，成交

１９１３﹒９０億元人民幣。



＊美團１３０元不能失＊



科技股跌幅較顯著。美團（０３６９０）為日內表現最差藍籌股，收市跌８﹒２６％，報

１３９﹒９元，成交約７１８０萬股，涉資１０２﹒３９億元。盤中高見１５３元，最低見

１３７﹒１元。

今日美團下跌，可能因為市監總局完善不正當競爭法有關，重點結合數字經濟領域，令平台

經濟股受挫。在日線圖上，美團自上星期開始在１００天線遇上極大阻力，上日未能守在１０天

線之上收市，今日不但未能重上該平均線，而且一舉跌穿２０天線，９日ＲＳＩ進一步跌至４１

，短線走勢轉差。下個較重要防守位料為１３０元附近，失守此位置的話，持貨者宜離場。

美團今日表現欠佳，拖累部分科技股報跌。京東集團（０９６１８）跌４﹒３６％，收報

１９７﹒６元；快手（０１０２４）跌６﹒３４％，收報５０﹒２５元；嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌８﹒７７％，收報１０２元。

另外，內需股走勢繼續疲弱。海底撈（０６８６２）跌５﹒２１％，收報１４﹒５６元；九

毛九（０９９２２）跌５﹒５２％，收報１５﹒０６元；李寧（０２３３１）跌４﹒９４％，收

報５３﹒８５元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒８９％，收報６３﹒０５元。

由於內地疫情有所反彈，多個地方重新實施封控，包括河北省石家莊市、廣州白雲區等，對

內需股帶來一定打擊。多隻內需股受此消息拖累，各自失守短期平均線，情況暫時未有好轉，投

資者現階段不宜部署內需股。（ｅｒ）

