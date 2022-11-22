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22/11/2022 09:28

《異動股》人行擬再發二千億人幣免息貸款助保交樓，內房股高開

　　《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園（０２００７）現價升３﹒６３％，報２﹒５７元，該
股成交約４７３萬股，涉資１２１５萬元。
　　人行和銀保監昨日（２１日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，會上提到銀行業要
保持房地產融資平穩有序，穩定房地產業開發貸款、建築企業貸款投放，支援個人住房貸款合理
需求，同時要利用民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），協助民營房企發債融資。
　　據內媒最新報道，人行計劃向商業銀行提供２０００億元人民幣免息再貸款，專項用於「保
交樓」。這一貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同

　
＊內房股高開＊
　
　　龍湖（００９６０）升２﹒７７％，報２０元；旭輝控股集團（００８８４）升６﹒９％，
報１﹒２４元；萬科企業（０２２０２）升２﹒９７％，報１３﹒１６元；碧桂園服務
（０６０９８）升２﹒６５％，報１７﹒０６元。
　　現時，恒生指數報１７６２５，跌３０點或跌０﹒１７％，主板成交１０﹒６９億元。國企
指數報５９９３，跌８點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報３６０９，跌２２點或跌０﹒６１％

　　即月期指新報１７６５３，跌１１點，高水２８點。即月國指期貨報６００７，跌１點，高
水１４點。即月科指期貨新報３６１２，跌１５點，高水１５點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５７元　升３﹒６３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒０６元　升２﹒６５％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２０﹒００元　升２﹒７７％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒００元　升０﹒１６％
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒４５元　升０﹒２９％
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒１２元　升０﹒８４％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒２４元　升６﹒９０％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒１２元　升０﹒４９％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒１６元　升２﹒９７％
　　萬物雲（０２６０２）　　　　４４﹒００元　升５﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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