《異動股》人行擬再發二千億人幣免息貸款助保交樓，內房股高開

《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園（０２００７）現價升３﹒６３％，報２﹒５７元，該

股成交約４７３萬股，涉資１２１５萬元。

人行和銀保監昨日（２１日）聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，會上提到銀行業要

保持房地產融資平穩有序，穩定房地產業開發貸款、建築企業貸款投放，支援個人住房貸款合理

需求，同時要利用民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），協助民營房企發債融資。

據內媒最新報道，人行計劃向商業銀行提供２０００億元人民幣免息再貸款，專項用於「保

交樓」。這一貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同

。



＊內房股高開＊



龍湖（００９６０）升２﹒７７％，報２０元；旭輝控股集團（００８８４）升６﹒９％，

報１﹒２４元；萬科企業（０２２０２）升２﹒９７％，報１３﹒１６元；碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒６５％，報１７﹒０６元。

現時，恒生指數報１７６２５，跌３０點或跌０﹒１７％，主板成交１０﹒６９億元。國企

指數報５９９３，跌８點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報３６０９，跌２２點或跌０﹒６１％

。

即月期指新報１７６５３，跌１１點，高水２８點。即月國指期貨報６００７，跌１點，高

水１４點。即月科指期貨新報３６１２，跌１５點，高水１５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒５７元 升３﹒６３％

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒０６元 升２﹒６５％

龍湖（００９６０） ２０﹒００元 升２﹒７７％

潤地（０１１０９） ３２﹒００元 升０﹒１６％

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒４５元 升０﹒２９％

中海外（００６８８） １９﹒１２元 升０﹒８４％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒２４元 升６﹒９０％

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒１２元 升０﹒４９％

萬科企業（０２２０２） １３﹒１６元 升２﹒９７％

萬物雲（０２６０２） ４４﹒００元 升５﹒５２％

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（ｈｃ）

