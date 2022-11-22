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22/11/2022 10:25

《中概異動》快手績前跌４％，平台獨播周杰倫線上哥友會

　　《經濟通通訊社２２日專訊》績前快手（０１０２４）現價跌３﹒８２％，報５１﹒６元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９７％。該股成交約６８５萬股，涉資３﹒５８億元
。百度（０９８８８）跌０﹒２２％，報９１﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２﹒３５％。
　　歌手周杰倫與快手合作，１９日在快手平台獨家播放「《周杰倫線上哥友會》」。數據顯示
，直播在一個多小時中，最高同時在線人數一度達到１１２９萬人，總點贊數達到１０﹒５億。
　　另外，快手將於今天收市後公布第三季業績。
　　現時，恒生指數報１７５０８，跌１４７點或跌０﹒８４％，主板成交３２８﹒８４億元。
國企指數報５９３９，跌６２點或跌１﹒０３％。恒生科技指數報３５７２，跌５９點或跌
１﹒６４％。
　　即月期指新報１７５１８，跌１４６點，高水１０點。即月國指期貨報５９４６，跌６２點
，高水６點。即月科指期貨新報３５７５，跌５２點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３０８２，跌２點或跌０﹒０７％，成交１２６８﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０６７，跌６６點或跌０﹒６０％，成交２０１２﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　５１﹒６００元　跌３﹒８２％
　　百度（０９８８８）　　　　９１﹒５５０元　跌０﹒２２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１０５﹒３００元　跌５﹒８１％
　　阿里（０９９８８）　　　　７３﹒７５０元　跌３﹒１５％
　　騰訊（００７００）　　　２７８﹒２００元　跌１﹒７７％
　　美團（０３６９０）　　　１４６﹒１００元　　跌４﹒２％
　　京東集團（０９６１８）　２０１﹒０００元　跌２﹒７１％
　　微盟集團（０２０１３）　　　４﹒４５０元　跌３﹒２６％
　　中國有贊（０８０８３）　　　０﹒２１１元　跌４﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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