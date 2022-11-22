《中概異動》快手績前跌４％，平台獨播周杰倫線上哥友會

《經濟通通訊社２２日專訊》績前快手（０１０２４）現價跌３﹒８２％，報５１﹒６元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９７％。該股成交約６８５萬股，涉資３﹒５８億元

。百度（０９８８８）跌０﹒２２％，報９１﹒５５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

２﹒３５％。

歌手周杰倫與快手合作，１９日在快手平台獨家播放「《周杰倫線上哥友會》」。數據顯示

，直播在一個多小時中，最高同時在線人數一度達到１１２９萬人，總點贊數達到１０﹒５億。

另外，快手將於今天收市後公布第三季業績。

現時，恒生指數報１７５０８，跌１４７點或跌０﹒８４％，主板成交３２８﹒８４億元。

國企指數報５９３９，跌６２點或跌１﹒０３％。恒生科技指數報３５７２，跌５９點或跌

１﹒６４％。

即月期指新報１７５１８，跌１４６點，高水１０點。即月國指期貨報５９４６，跌６２點

，高水６點。即月科指期貨新報３５７５，跌５２點，高水１７點。

上證綜合指數報３０８２，跌２點或跌０﹒０７％，成交１２６８﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１１０６７，跌６６點或跌０﹒６０％，成交２０１２﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ５１﹒６００元 跌３﹒８２％

百度（０９８８８） ９１﹒５５０元 跌０﹒２２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １０５﹒３００元 跌５﹒８１％

阿里（０９９８８） ７３﹒７５０元 跌３﹒１５％

騰訊（００７００） ２７８﹒２００元 跌１﹒７７％

美團（０３６９０） １４６﹒１００元 跌４﹒２％

京東集團（０９６１８） ２０１﹒０００元 跌２﹒７１％

微盟集團（０２０１３） ４﹒４５０元 跌３﹒２６％

中國有贊（０８０８３） ０﹒２１１元 跌４﹒９５％

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