《中概異動》美團擴大至跌逾８％墊底藍籌，內地多地重新封控

《經濟通通訊社２２日專訊》美團（０３６９０）現價跌８﹒５２％，報１３９﹒５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒０３％。該股成交約５０６０萬股，涉資７２﹒８５

億元。

新冠肺炎疫情繼續擴散，一度關閉免費核酸檢測站的河北省石家莊市宣布，２１日至２５日

有６區要執行全員核酸檢測，居民非必要不外出；廣州白雲區即日起封控至周五，地鐵、公交暫

停服務。

北京疫情擴散，北京衛健委發布，２１日新增１４３８例本土陽性，包括２７４例本土確診

＋１１６４例本土無症狀感染者（１２１９例隔離觀察人員、２０７例社會面篩查人員）和５例

境外輸入無症狀感染者。

現時，恒生指數報１７３８７，跌２６８點或跌１﹒５２％，主板成交８７４﹒２０億元。

國企指數報５８９３，跌１０８點或跌１﹒８１％。恒生科技指數報３５２６，跌１０５點或跌

２﹒９０％。

即月期指新報１７４１５，跌２４９點，高水２８點。即月國指期貨報５９０５，跌１０３

點，高水１２點。即月科指期貨新報３５３１，跌９６點，高水１１點。

上證綜合指數報３０８８，升３點或升０﹒１１％，成交３１７１﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１１００５，跌１２８點或跌１﹒１６％，成交４２９５﹒４８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １３９﹒５０元 跌８﹒５２％

騰訊（００７００） ２７７﹒２０元 跌２﹒１２％

阿里（０９９８８） ７３﹒１０元 跌４﹒０１％

京東集團（０９６１８） １９８﹒５０元 跌３﹒９２％

李寧（０２３３１） ５３﹒６０元 跌５﹒３８％

安踏體育（０２０２０） ８３﹒３５元 跌３﹒６４％

海底撈（０６８６２） １４﹒５８元 跌５﹒０８％

呷哺呷哺（００５２０） ６﹒２３元 跌５﹒６１％

九毛九（０９９２２） １４﹒８４元 跌６﹒９０％

金沙（０１９２８） １７﹒７０元 跌２﹒２１％

銀娛（０００２７） ４３﹒３５元 升０﹒２３％

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（ｈｃ）

