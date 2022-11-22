《午市前瞻》專家料恒指回調至萬七，基金部署百度欠積極宜觀望

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報１７５８７，跌６８點或０﹒３９％，主板

成交６１８﹒０５億元。恒生中國企業指數報５９７３，跌２８點或０﹒４７％。恒生科技指數

報３５９２，跌３９點或１﹒０９％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１４４元，跌８﹒５元或５﹒５７％，成交４３﹒３９億元；騰訊控

股收報２８３元，跌０﹒２元或０﹒０７％，成交３６﹒９７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

７４﹒２元，跌１﹒９５元或２﹒５６％，成交２０﹒７９億元。國指三大成交股份依次為美團

、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：不期望百度業績＊



恒指在１０月上旬大升逾３８００點後，踏入１０月下旬後風向突變，升勢乏力，至今陰跌

第五日。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，大市暫未有好消息支持再上，因

應內地疫情加劇，早前率先實行不再查驗核酸的石家莊，昨日突改為開展５日封控措施，市場觀

望防疫措施風向，加上近期美匯回升，大市亦有所回調。

他提到，若以１０月３１日低位１４５９７點至１１月高位１８４００點水平計，以黃金比

率０﹒３８２回調幅度量度後，回調目標約為１７０００點。

百度（０９８８８）及快手（０１０２４）即將公布業績，李偉傑指，早前幾隻科技股公布

的業績均好過預期，但百度第三季業績無甚看點，而且早前京東業績好過預期亦要受壓回吐，故

對百度業績維持觀望態度。他提到，百度首季及次季業績並不理想，主要受疫情及封控措施所累

，第三季內地經濟稍為復甦有利旗下廣告及愛奇藝，但上兩季業績麻麻，近期亦未見有基金積極

部署，預期最多反彈至９７元水平。（ｈｃ）

