《美元走勢－羅明立》歐元即市或１﹒０２╱１﹒０３之間上落

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４２﹒００ １４２﹒２４ １４１﹒６４

歐元╱美元 １﹒０２５２ １﹒０２６８ １﹒０２４６

英鎊╱美元 １﹒１８３３ １﹒１８６４ １﹒１８２９

美元╱瑞郎 ０﹒９５７０ ０﹒９５８７ ０﹒９５６２

美元╱港元 ７﹒８１００ ７﹒８１１９ ７﹒８００１

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《美元走勢》周一（２１日）環球市場沒有重要經濟數據公布，美國克利夫蘭聯儲銀行主席

梅斯特支持局方由１２月起放慢加息步伐，但同時指，要讓通脹回到２％的目標，仍然有很多工

作要做。從近期官員的言論看，局內就１２月的貨幣政策調整存在分歧，但相信加息０﹒５％的

機會仍然較高。評級機構穆迪預測美國的總體通脹和核心通脹在未來兩年會有所下降，最早可能

在明年１１月減息０﹒２５％或０﹒５％。美匯指數持續反彈接近１０８。

歐洲央行兩名管委分別指出傾向支持央行１２月加息０﹒７５％，但亦表示如區內通脹顯著

回落的話，加息０﹒５％亦是政策選項之一。歐元跌至１﹒０２２０附近略為喘定，估計重上

１﹒０３前仍然有壓力，即市或在１﹒０２╱１﹒０３之間上落。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０２８０ １﹒０１８０ １﹒０３２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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