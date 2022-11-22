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22/11/2022 12:40

《本港樓市》花旗料樓價明年第二季見底，Ｐ息再加１﹒１２５厘

　　《經濟通通訊社２２日專訊》花旗銀行零售銀行主管李貴莊預料，本港住宅樓價會從
２０２１年８月的高位回落約２０％，當中今年已調整約１０％，明年第二季前或再跌多１０％
後見底。
　
＊港府或於明年撤辣＊
　
　　李貴莊預期，香港政府也不希望樓市出現過度調整，認為樓價從高位回調到１５－２０％後
，當局有機會開始鬆綁部份樓市辣招，預計政府會在明年初公布的《財政預算案》中宣布撤辣，
較大機會撤銷港人購買第二間物業時支付的從價印花稅；她又預期明年本港經濟將會回暖，失業
率料從今年的３﹒８％改善至明年的３﹒３％，明年ＧＤＰ將錄２﹒８％的正增長，從而支持樓
價將於明年第二季見底。
　
＊按揭供款利率料突破４厘＊
　
　　李貴莊又認為，息口走勢是本港樓市的最大影響因素，現時租金回報僅約２﹒１厘，低於借
貸利率，出現負息差情況。但美聯儲宮員暗示未來加息步伐或可放緩，預期１２月美置加息幅度
會放緩至０﹒５厘，明年２月再加息０﹒５厘，３月和５月再各加一次０﹒２５厘，令最終利率
達至５﹒２５厘－５﹒５厘。她預料，本港最優惠利率（Ｐ）在整個加息周期下會上調１﹒５厘
，即未來再會上調１﹒１２５厘，料到明年第二季按揭供款利率或超過４厘。（ａｃ）
　
　
　
　

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