《本港樓市》花旗料樓價明年第二季見底，Ｐ息再加１﹒１２５厘

《經濟通通訊社２２日專訊》花旗銀行零售銀行主管李貴莊預料，本港住宅樓價會從

２０２１年８月的高位回落約２０％，當中今年已調整約１０％，明年第二季前或再跌多１０％

後見底。



＊港府或於明年撤辣＊



李貴莊預期，香港政府也不希望樓市出現過度調整，認為樓價從高位回調到１５－２０％後

，當局有機會開始鬆綁部份樓市辣招，預計政府會在明年初公布的《財政預算案》中宣布撤辣，

較大機會撤銷港人購買第二間物業時支付的從價印花稅；她又預期明年本港經濟將會回暖，失業

率料從今年的３﹒８％改善至明年的３﹒３％，明年ＧＤＰ將錄２﹒８％的正增長，從而支持樓

價將於明年第二季見底。



＊按揭供款利率料突破４厘＊



李貴莊又認為，息口走勢是本港樓市的最大影響因素，現時租金回報僅約２﹒１厘，低於借

貸利率，出現負息差情況。但美聯儲宮員暗示未來加息步伐或可放緩，預期１２月美置加息幅度

會放緩至０﹒５厘，明年２月再加息０﹒５厘，３月和５月再各加一次０﹒２５厘，令最終利率

達至５﹒２５厘－５﹒５厘。她預料，本港最優惠利率（Ｐ）在整個加息周期下會上調１﹒５厘

，即未來再會上調１﹒１２５厘，料到明年第二季按揭供款利率或超過４厘。（ａｃ）









