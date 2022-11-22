巴菲特再沽比亞迪（１２１１）３２２﹒５５萬股Ｈ股，套現約６億

《經濟通通訊社２２日專訊》股神巴菲特再減持比亞迪（０１２１１），據聯交所資料披露

，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周四（１７日）出售３２２﹒５５萬股比亞迪Ｈ股，每股作價

１９５﹒４２１２元，套現６﹒３億元，持股量由１６﹒２８％減至１５﹒９９％。（ｂｉ）

