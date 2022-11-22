中電及港燈明年分別加電費６﹒４％及５﹒５％

《經濟通通訊社２２日專訊》能源價格高企下，兩電明年將提高電費，中電及港燈電費將較
本月分別加價６﹒４％及５﹒５％，按年累計加約兩成及四成半。
環境及生態局局長謝展寰表示，港府收到兩電的加幅申請後，已與兩電多次商討，要求降低
加幅，兩電同意大幅使用「電費穩定基金」、燃料價調款帳承擔結餘，穩定電費，而基本電費方
面，中電繼續凍結，港燈則加５％，實際數取的淨電費，新的淨電價與１１月比較，港燈將加
５﹒５％，中電則加６﹒４％。（ｃｌ）
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