證監會就持倉限額制度進一步諮詢，擬擴大指明合約名單

《經濟通通訊社２２日專訊》證監會今天就對持倉限額制度作出的修訂建議，同時發表諮詢

總結和展開進一步諮詢。經考慮市場對於是次諮詢的意見後，證監會決定因應香港衍生工具市場

的近期發展而落實某些建議，使持倉限額制度得以更加切合證監會的監管政策及目標。有關建議

包括擴大指明合約的名單，以及為結算所參與者引入超逾上限持倉量許可制度。

證監會現正就關於持倉限額和申報規定對基金的應用的額外修訂展開進一步諮詢，並同時建

議修改對股票期權和股票期貨合約的法定持倉限額，以及移除小型股票指數期貨和期權合約的額

外持倉限額。證監會歡迎各界在今年１２月２３日或之前提交意見。

證監會行政總裁歐達禮表示，設定法定持倉限額的首要目的是透過限制大額持倉來管控香港

市場的系統性風險。持倉限額制度對於維持本港金融市場的穩定至關重要，故應予定期更新，以

反映市場發展。

另外，經仔細考慮並檢討相關政策後，為了促進市場發展，證監會將就國際期貨及期權合約

採取一套不同的監管方針，即不會就該等合約（內地相關合約及人民幣貨幣合約除外）訂明法定

持倉限額及大額未平倉合約申報水平。（ｃｌ）

