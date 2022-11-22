新地（０００１６）投得西九藝術廣場大樓項目

《經濟通通訊社２２日專訊》西九文化區管理局公布，旗下尖沙咀西九文化區藝術廣場大樓

項目已由新地（０００１６）全資附屬公司力享有限公司成功投得。

藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約６﹒５萬方米，包括６２４３５

方米作辦公室用途和２５００方米作零售、餐飲及消閒用途。新地投得為期約４７年的發展權和

營運權，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、

租賃、管理、營運和維修工作。

管理局於截標時收到一份標書，經審視管理局委聘的三位獨立估價師提供的平均估價及其他

相關因素後，認為新地的回標價符合市場水平，並決定接納其標書。

管理局行政總裁馮程淑儀表示，藝術廣場大樓項目位處西九文化區黃金地段，與包括Ｍ＋及

正在興建的演藝綜合劇場等多個世界級藝術文化設施一脈相連。此項目是西九結合文化藝術設施

及商業項目發展模式的重要組成部分，旨在為香港建構獨特的文化樞紐和以藝術為主題的特色商

業項目，並帶來長期的收入以支持西九實踐其文化使命。管理局期待與新地通力合作，成功發展

藝術廣場大樓項目。



＊與環球貿易廣場、高鐵西九龍站商業項目發揮聯動效益＊



新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分高興投得西九藝術廣場大樓項目，這是集團繼

２０１９年底投得高鐵西九龍總站上蓋大型商業項目後，另一個在該區地標性項目；集團再次在

西九投資發展大型項目，足證集團對香港和國家前景充滿信心。

郭炳聯指，西九藝術廣場大樓並非純商業項目，而是西九文化區不可或缺的一環，將助力香

港發展中西文化藝術及促進交流。項目更會與毗鄰的環球貿易廣場，以及正在興建的高鐵西九龍

總站上蓋商業項目發揮聯動效益，進一步提升西九作為香港以至大灣區內獨特的商業、文化、藝

術、零售、娛樂和交通樞紐的地位。（ｂｉ）

