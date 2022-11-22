快手（０１０２４）第三季經調整虧損收窄至６﹒７２億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》快手（０１０２４）公布，第三季公司虧損按年收窄至

２７﹒１３億元（人民幣．下同），去年同期虧損７０﹒８６億元；經調整虧損淨額按年收窄至

６﹒７２億元，勝預期，去年同期虧損４６﹒２億元。經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得正數為

１０﹒２３億元，去年同期虧損３１﹒７４億元。

期內，收入按年增加１２﹒９％至２３１﹒３億元，均勝預期。線上營銷服務收入１１６億

元，增長６﹒２％。直播業務收入８９億元，增加１５﹒８％。



＊首９個月經調整虧損淨額大幅收窄＊



快手首９個月經調整虧損淨額５７﹒０６億元，較去年同期１５２﹒８３億元虧損收窄；收

入６５８﹒９億元，按年上升１６﹒３％。

第三季平均日活躍用戶３﹒６３億戶，按年升１３﹒４％；平均月活躍用戶６﹒２６億，升

９﹒３％；每位日活躍用戶日均使用時長１２９﹒３分鐘，升８﹒６％；每位日活躍用戶平均線

上營銷服務收入３１﹒９元，按年跌６﹒２％；電商商品交易總額２２２５﹒２億元，按年升

２６﹒６％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



