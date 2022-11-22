百度（９８８８）第三季經調整淨利潤按年增１６％，勝預期

《經濟通通訊社２２日專訊》百度（０９８８８）公布，截至２０２２年９月３０日的第三

季度虧損為１﹒４６億元（人民幣．下同），而去年同期錄得虧損１６５﹒５９億元；每股美國

存托股稀釋虧損０﹒８７元。以非通用會計準則計算，純利為５８﹒８９億元，按年增長約

１６％，每股美國存託股稀釋利潤為１６﹒８７元。

期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ為８８﹒７９億元，按年增４８﹒９％。總收入為３２５﹒４億

元，按年增１﹒９％，當中，核心收入按年增長２％至２５２億元，在線營銷收入跌４％至

１８７億元，非在線營銷收入增２５％至６５億元。而愛奇藝收入按年跌２％至７５億元。

百度自２０２２年第三季度起回購金額為２﹒７２億美元，使２０２０年股份回購計劃下累

計回購額達到３２億美元。



＊百度Ａｐｏｌｌｏ汽車智能化解決方案簽約金額１１４億＊



百度自動駕駛出行服務平台蘿卜快跑運營規模持續擴大。第三季度，蘿卜快跑共提供

４７﹒４萬次乘車服務，按年增長３１１％，按季增長６５％。截至２０２２年第三季度末，蘿

卜快跑向公眾提供的乘車服務次數累計達到１４０萬。另外，百度Ａｐｏｌｌｏ汽車智能化解決

方案近期累計定點及簽約金額預計達到１１４億元。

移動生態方面，百度依然保持經營利潤按年增長，產生強勁的現金流。９月百度Ａｐｐ活躍

用戶（ＭＡＵ）達到６﹒３４億，增長５％。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

