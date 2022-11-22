《小傳日記》京東出信豪派基層員工福利，股東睇完伸曬脷！

《小傳日記》魚缸陰陰跌第五日，唔覺唔覺由１８４１４高位都回調咗差唔多成千點，太遲

入市恐怕而家都要倒蝕。

京東（０９６１８）之前衝到上２２８銀有多之後都要跌返落嚟唔少，而關於蝕錢呢方面，

京東都有嘢同股民講。今日京東老細劉強東就出咗封公司信俾全公司員工，內容真係「賺人熱淚

」，單係用「你們的東哥」嚟做署名已經夠曬「溫情」！

因為今次份成績表係收購之後第一次將德邦併入財報，信入面主要提到幾點就係會有咩福利

畀德邦原先嘅伙記，包括會交足「五險一金」，甚至包埋外包嘅員工；第二點就係出１００億人

仔成立京東連德邦全體基層員工嘅「住房保障基金」，做滿５年就有份；第三點係「東哥」自己

攞１億出嚟做「員工子女救助基金」，萬一員工喪失勞動能力，無論工傷定非工傷，基金都會支

持照顧仔女直至大學畢業；前面使咗咁多，所以最後一點就係宣布２０００幾個高管將要扣人工

一至兩成，話只要京東業績「重回高增長狀態」就會加返！

先唔講成封信風格有幾矯情，最尾一段先至最有趣，當中就提到：「兄弟們，各種福利待遇

很好設計，但是不要忘記我們的股東。他們很多人和我們一樣都是普通百姓，拿著終生積蓄購買

了我們京東包括德邦的股票，那也是他們省吃儉用積攢來的血汗錢、養老錢！如果我們經營不善

，他們就會虧錢。我們雖然無法影響短期股價，但是只要我們業績長期向好，終究可以回報我們

的股東。」如果真係京東小股東，睇到呢段真係點滴在心頭，講得咁好聽，但你又「無法影響短

期股價」，你叫啲「血汗錢」變曬蟹貨嘅股民情何以堪呢？請請！



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