《豐碩成果－盧穗欣》為中國未來經濟動力把脈－－掌握綠色科技

《豐碩成果》中國發展面對不同的短期因素困擾，例如經濟放緩、房地產問題以及中美摩擦

等。雖然如此，東亞聯豐投資卻認為，現時反而可以讓投資者清清頭腦，想想如何為下一浪中國

經濟動力作好長期部署。

中國、美國和歐洲多國紛紛訂下２０５０年實現零碳排放的目標。太陽能發電和電動汽車等

綠色技術發展，中國都遙遙領先其他國家。內地企業如何從中受惠？讓我們稍作探討。

要達零碳排放的標，必須促進潔淨能源的應用。太陽能是主要綠色能源之一，要把陽光轉換成電

能，電池板不可或缺。而製作電池板的多個關鍵環節，相關生產地都集中在中國。當中，電池板

的基礎原料多晶矽（Ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ）和半導體圓形矽晶片（Ｗａｆｅｒｓ），中國企

業所佔的份額，在未來數年更可能高達９５％以上。

縱觀全球大規模的太陽能科技投資當中，中國佔大約三分之二。僅是 ２０２２年上半年，

中國的投資總額達４１０億美元，按年增長１７３％。提高產能有助吸納未來有增無減的需求。

根據國際能源署估計，２０２１年的太陽能發電量按年增長１７９ＴＷｈ（百萬兆瓦時），上升

２２％，創紀錄新高。面對近期的經濟衰退擔憂，供應鏈瓶頸和商品價格上漲等問題，有可能會

拖慢全球需求速度，佐各國政府仍是會繼續鼓勵潔淨能源的應用。因此東亞聯豐投資預期，市場

對太陽能設備需求可持續增長，中國企業將繼續受惠。



＊潔淨能源科技中國佔先機＊



同樣有利中國企業的另一項全球趨勢，就是電動車。電池車的靈魂－－鋰離子電池，跟太陽

能電池板也是集中在中國生產。中國已經在不同地區例如阿根廷、智利和非洲多國，入股當地礦

場開採包括鋰、鈷和石墨等製造電池所需原料，所掌握的加工和精煉能力，已經佔據全球過半市

場份額。目前全球鋰離子電池產量，約７５％來自中國。可以說得上大部分歐美車廠的鋰離子電

池，都要依賴中國進口。有美國投行預測，２０２５年約８８％歐洲的汽車電池會從外國進口，

中國佔絕大部分。

跟潔淨能源一樣，電動車的應用將愈見普及。各國政府需要透過推動私人和公共交通等電動

車應用，達至減排目標。國際能源組織表示，全球２０２１ 年電動車銷量比上一年倍增，創

６６０ 萬輛的新紀錄，而在今年第一季，銷量更達２００萬輛，按年攀升７５％。相比

２０１２ 年，全球僅售出 １２萬輛電動車，增幅驚人。該組織估計，２０３０年全球電動車

的數量將達三億輛。

預計各國政府所推出鼓勵電動車應用的政策，包括稅務優惠、補貼和增加公共充電站等措施

將持續，電動車相關板塊將繼續為經濟發展作出貢獻。

潔淨能源和綠色科技的應用，不會因經濟放緩而逆轉。東亞聯豐投資認為若投資者希望透過

基金作相應長線部署，應多了解其組合的投資策略會否將中國的綠色科技作為投資焦點。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

