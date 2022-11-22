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22/11/2022 16:29

《宏觀銓局－馬桂銓》見微未必知著

　　《宏觀銓局》標準普爾５００指數自１１月３日起已經上升超過７％，單是在１１月１０日
便升超過５％。１１月美股急升的理由有幾個，包括第三季企業盈利遠勝預期、１０月通脹數據
並沒有陷入令人憂慮的程度，而且勞工市場抗壓力亦相當驚人。
　　在截稿之前，有九成一的標普指數企業已經公布過第三季業績，平均盈利比起預期高出
２﹒６％，六成半公司表現好過之前估計。投資者預料第三季總體收入會上升１０％，盈利增長
則達４％。之前有很多人相信第三季表現平平甚至會下滑。在公布業績過後，有企業表明成本增
加會令盈利萎縮，故此對第四季業績前景表示謹慎。
　　美國１０月份消費物價指數升幅比預期少，令到年度通脹增長回落至８％以下，為八個月以
來首次。信息其實相當鮮明，但通脹應該還未放緩到足以令美國聯儲局肯去改變進取的加息步伐
。在勞動市場仍然緊張的時候，對抗通脹的任務仍未完結。
　　美國在１０月份新增２６﹒１萬份職位，高過市場本來預計的１９萬。新增職位當中，有
２３﹒３萬份來自服務業，３﹒２萬份為製造業，建築業也有一千份。美國平均時薪比對上一個
月輕微上升０﹒３７％，職位增加也比預期多，服務業在經濟普遍放緩下強勁增長，加上薪金上
漲，正好反映聯儲局主席鮑威爾之前所言，勞工市場相對緊張，需要以較高利率來慢慢遏抑通脹
。即使美國和部份地區股票市場近日持續上升，筆者仍然審慎。在第三季公布成績表期間，很多
企業都表明即使盈利增加，邊際利潤仍然受壓，以致投資者陸續調低對第四季的業績預期，難免
令股市受到負面影響。而且１０月份消費物價指數下跌，只是單一數據，並不代表未來走勢。事
實上，今年３月和７月，物價都曾經下跌，但通脹之後再次升溫。１１月份物價數據將會在１２
月１３至１４日左右公布，正好與美國聯儲局公開市場委員會的開會時間重疊。
　　下次會議定於１２月１３日展開，預計聯儲局將會加息半厘，符合鮑威爾主席所講。以目前
勞動市場及消費狀況來看，聯儲局極有可能會繼續加息，步伐或會放慢，但至少要等到通脹率回
落至５％，或者失業率去到４﹒５％，息口才有機會見頂，但目前美國１０月失業率仍然處於
３﹒６８％的低水平。
　　從地區層面來看，美國市場始終有較穩健基礎，比起其他市場更加吸引。資產配置方面，短
期內仍然要謹慎。美國政府債券及投資級別企業債券都勝過股票。聯邦基金利率達到四厘，美國
國債及資級別企業債都比股票更具吸引力。除非美國通脹走勢更為明朗，否則加息周期未完。畢
竟，見微未必知著，單一數據並不代表大勢。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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