《宏觀銓局－馬桂銓》見微未必知著

《宏觀銓局》標準普爾５００指數自１１月３日起已經上升超過７％，單是在１１月１０日

便升超過５％。１１月美股急升的理由有幾個，包括第三季企業盈利遠勝預期、１０月通脹數據

並沒有陷入令人憂慮的程度，而且勞工市場抗壓力亦相當驚人。

在截稿之前，有九成一的標普指數企業已經公布過第三季業績，平均盈利比起預期高出

２﹒６％，六成半公司表現好過之前估計。投資者預料第三季總體收入會上升１０％，盈利增長

則達４％。之前有很多人相信第三季表現平平甚至會下滑。在公布業績過後，有企業表明成本增

加會令盈利萎縮，故此對第四季業績前景表示謹慎。

美國１０月份消費物價指數升幅比預期少，令到年度通脹增長回落至８％以下，為八個月以

來首次。信息其實相當鮮明，但通脹應該還未放緩到足以令美國聯儲局肯去改變進取的加息步伐

。在勞動市場仍然緊張的時候，對抗通脹的任務仍未完結。

美國在１０月份新增２６﹒１萬份職位，高過市場本來預計的１９萬。新增職位當中，有

２３﹒３萬份來自服務業，３﹒２萬份為製造業，建築業也有一千份。美國平均時薪比對上一個

月輕微上升０﹒３７％，職位增加也比預期多，服務業在經濟普遍放緩下強勁增長，加上薪金上

漲，正好反映聯儲局主席鮑威爾之前所言，勞工市場相對緊張，需要以較高利率來慢慢遏抑通脹

。即使美國和部份地區股票市場近日持續上升，筆者仍然審慎。在第三季公布成績表期間，很多

企業都表明即使盈利增加，邊際利潤仍然受壓，以致投資者陸續調低對第四季的業績預期，難免

令股市受到負面影響。而且１０月份消費物價指數下跌，只是單一數據，並不代表未來走勢。事

實上，今年３月和７月，物價都曾經下跌，但通脹之後再次升溫。１１月份物價數據將會在１２

月１３至１４日左右公布，正好與美國聯儲局公開市場委員會的開會時間重疊。

下次會議定於１２月１３日展開，預計聯儲局將會加息半厘，符合鮑威爾主席所講。以目前

勞動市場及消費狀況來看，聯儲局極有可能會繼續加息，步伐或會放慢，但至少要等到通脹率回

落至５％，或者失業率去到４﹒５％，息口才有機會見頂，但目前美國１０月失業率仍然處於

３﹒６８％的低水平。

從地區層面來看，美國市場始終有較穩健基礎，比起其他市場更加吸引。資產配置方面，短

期內仍然要謹慎。美國政府債券及投資級別企業債券都勝過股票。聯邦基金利率達到四厘，美國

國債及資級別企業債都比股票更具吸引力。除非美國通脹走勢更為明朗，否則加息周期未完。畢

竟，見微未必知著，單一數據並不代表大勢。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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