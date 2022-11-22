《容我世說－張翠容》大馬選舉掀「綠色驚濤」背後

《容我世說》剛在本月２０日結束的馬來西亞大選，其結果最令國際社會驚訝和憂慮的，就

是伊斯蘭黨成為大贏家，奪取了國會４４席一躍變成國會第一大黨，令到它所屬的國民聯盟（國

盟）在國會議席大增至７３席，僅比知名反對派領油安華所領導的「希望聯盟」８２票，少了９

票而已，雙方都自稱可組政府，使得本已混亂的大馬政局，前景更是充滿未知之數。



對於以綠色黨章為標緻的伊斯蘭黨，它的異軍崛起是大馬華人的惡夢，有華人評論家甚至稱

之為「綠色海嘯」，他們形容北馬與東海岸是一片「慘綠」。該黨以宗教及反貪之名，摧毁了保

守馬來人對原本一直是第一大黨巫統的信任，現在更是取而代之。伊斯蘭的保守極端思維以及仇

恨思想，早對大馬的世俗文明與多元包容構成一大威脅。



不過，在種族問題上，巫統也好不到哪裏去。數年前時任檳城州旗山區部主席的阿末伊斯邁

，曾發表「華人寄居論」，他指華人寄居於馬來西亞，是少數族裔，也是移民，不應獲得和馬來

穆斯林族裔同樣的待遇，結果引爆大馬的種族紛爭。阿氏後來雖被解除黨席，但馬來西亞的各種

族間緊繃關係，則愈來愈厲害。



事實上，在馬來西亞，種族話題從不缺席。該國是世界上少有制定「旨在保護多數民族」平

權法案的國家，而多數民族即指馬來族，他們處處受政治保護，享經濟特權這種扭曲現象，已令

該族群忘記「競爭力」這回事，其他族群早有怨氣。



有西方媒體如法新社描繪大馬這個國家為種族「玻璃天花板」，一有甚麼問題首先會激化種

族矛盾。而「馬來人優先」這一國策，大多時候成為不少政客動輒愛用的政治武器，使得身為大

馬第二大族群的華人，深受其影響數十年。特別是伊斯蘭黨主席哈迪阿旺，經常發表針對華人和

非穆斯林的極端言論，最令大馬華人社區困擾。



哈迪阿旺曾把以華人支持者居多的民主行動黨，標籤為共產主義政黨，因該黨曾要求將馬共

總書記陳平骨灰運回國，並曾經舉行「馬共抗日紀念日」。因此他便認為該黨存在共產黨分子和

反伊斯蘭者，同時製造了華人和保守伊斯蘭馬來群體之間的緊張關係。



今次大選伊斯蘭黨能橫掃大馬鄉區選票，也是靠玩弄族民粹議題，並以此猛攻希盟，令保守

的馬來選民轉投伊黨所屬的國盟。有支持伊黨的男演員在講座上甚至聲稱，如果沒有法律，他早

就屠殺非穆斯林。這種仇恨言論，對保守馬來人不無洗腦作用，另方面則有隨時動搖馬國多元世

俗的建國理念。



不過，伊斯蘭黨除靠操弄宗教族群議題外，也有其他因素令它乘勢崛起。本是歷史悠久的第

一大黨巫統，近年飽受評擊，它對政治鬥爭遠比民生議題更關心。這種漠視民生的態度，加上貪

腐醜聞及官司纒身，令巫統的支持度迅速流失。



巫统新任主席阿邁德扎希更是領導無方，他今次堅持要在雨季期間舉行大選，使不少選民甚

為鼓燥。大選結果說明一切，巫統只得２６議席，板倒了它所屬的國民陣線（國陣），大馬傳統

勢力傍落。強調清廉關注民生的伊斯蘭黨，反吸引了鄉區大量選民支持，他們認為伊黨是巫統最

佳的另類選擇，遂來了一場「綠色驚濤」。



這個「綠色驚濤」現象不獨出現在馬國，「阿拉伯之春」後的中東地區一樣令伊斯蘭主義者

有機可乘，他們同是以清廉及民生議題嬴得選票。馬來西亞今次大選把政壇重新洗牌之餘，外界

憂慮大馬社會愈見右傾，並走向宗教化與保守化。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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