《鍾之日記》迎祝福中字國企揚，二支箭沒提振內房

《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美國三大指數受壓，美匯回升人民幣走弱，內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計

２７８９９宗，連７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高，北京對進返京人員實行「三天三檢

」，盡管中國已經發布了「２０條」，防疫規定看似有所放寬，但是最近各地封控措施卻明顯轉

強，國務院副總理孫春蘭在重慶調研時也強調集中力量打贏疫情殲滅戰，反映當局對本輪疫情防

控的態度。

香江魚缸連跌第四日後，跌勢未上，今日再跌逾２００點，失守十天線（現處１７５１０）

。恒指低開３０點，報１７６２５，早段曾轉升９６點，高見１７７５１，隨後沽壓加劇，午後

跌幅擴大，最多跌３６８點報１７２８７，尾市跌勢稍回，恒指最終收報１７４２４，跌２３１

點或１﹒３％，近三周以來首次收穿十天線；連跌五日累挫９１８點。大市全日成交

１２７１﹒９７億元。國指跌１００點或１﹒６８％報５９７３。科指跑輸，收３５１５，跌

３﹒２％。

科網股整體受壓。美團（０３６９０）急跌８﹒３％，為表現最差藍籌。阿里

（０９９８８）跌４％，京東集團（０９６１８）落實共同富裕，收跌４﹒４％。創辦人兼主席

劉強東向全體員工發信，稱自２０２３年１月１日起，京東集團副總監以上的全部高級管理人員

，現金薪酬全部降低１０％－２０％不等。將拿出１００億元人民幣，為基層員工設立「住房保

障基金」，能為工作滿五年以上全體員工實現購房願望。劉強東本人再捐款一億元人民幣，大幅

擴充「員工子女救助基金」的規模。



＊滬指收升３點，止四連跌＊



各地防疫政策快速轉向致資本市場昨日（２１日）遭遇震盪，碰上金融街論壇年會昨日起一

連三日舉行，人行行長易綱，人行黨委書記、銀保監主席郭樹清，中證監主席易會滿，國家外匯

局局長潘功勝昨日在開幕式上發表演講，會上釋放貨幣政策自主性增強及持續支持房地產市場健

康發展等信號。

滬深股市今早開盤繼續偏弱，午收前中字頭及白酒等權重股集體拉漲，帶動滬綜指一度收復

三千一，不過午後醫藥股觸發跌浪，多個醫療概念捱沽，拖累大市表現，滬指全日僅升

０﹒１３％，報３０８８﹒９４點，三千一得而復失，至於科技股佔比較重的深成指挫

１﹒１８％，創業板指更瀉１﹒８３％。

市況如過山車般急升又急回，推高兩市全日成交至８８４６億元人民幣，按日增加４﹒２％

，不過外資連續第二日流出，全日陸股通淨流出近７﹒６億元人民幣。



＊估值體系也要中國特色，中字頭先升為敬＊



中證監主席易會滿２１日在２０２２金融街論壇年會上提出一個新說法，稱要「探索建立具

有中國特色的估值體系」，呼籲國有企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內

在價值。易會滿的說法，背景是當前央企上市公司市盈率不足８倍，為近十年以來最低水平，顯

著低於Ａ股總體水平的１４倍，換言之官方不滿央企市值低於Ａ股總體水平，希望市值可以有所

提升。

至於甚麼叫做具有中國特色的估值體系？現代股市的概念本就是從西方世界傳入的，易會滿

當然不是指要央企退市，而是要「深刻認識中國的市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展

能力所體現的鮮明中國元素、發展階段特徵，深入研究成熟市場估值理論的適用場景」，把握好

不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，才能促進市場資源配置功能

更好發揮。

市場解讀指，易會滿的說法更多是從央企檢討自身出發。中信建投首席經濟學家黃文濤解讀

指，國有上市公司首先應練好內功，提高核心競爭力，強化與市場溝通，做大市值；其次應服務

實體經濟，更好落實高水平科技自立自強、建設現代化產業體系等戰略部署，促進科技、資本和

實體經濟高水平循環。

無論怎麼講，上面領導既然發了話，一眾「中字頭」股票先升為敬，連帶港股方面的央企亦

走高，中鋁國際（０２０６８）狂飆２５﹒５％，中國中冶（０１６１８）漲１３％，中交建

（０１８００）漲８﹒４％，中鐵建（０１１８６）升５﹒９％，南京熊貓（００５５３）升

５﹒４％，國壽（０２６２８）升３﹒９％，中石化（００３８６）升２﹒１％，重磅股中移動

（００９４１）升１﹒８％。



＊第二支箭仍難提振，內房股齊跳水＊



人行和銀保監昨日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，提到銀行業要保持房地產融資

平穩有序，穩定房地產業開發貸款、建築企業貸款投放，支援個人住房貸款合理需求，同時要利

用民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」），協助民營房企發債融資。據內媒最新報道，人

行計劃向商業銀行提供２０００億元人民幣免息再貸款，專項用於「保交樓」。這一貸款支持計

劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同。

不過政策未能提振內房，部分內房股高開轉跌，碧桂園（０２００７）插６﹒１％，碧桂園

服務（０６０９８）跌５﹒４％，龍湖（００９６０）債價急跌，股價挫４﹒６％，旭輝控股集

團（００８８４）急跌１０﹒３％，雅居樂（０３３８３）跌７﹒９％。

多年前高呼要「活下去」的萬科（０２２０２） （深：０００００２），趁著國家呼籲銀

行向房企放貸之際，急急發債籌錢，公司擬發行最多５００億元人民幣的直接債務融資工具，又

擬發行總規模２８０億元人民幣的再融資工具。據報萬科已向交易商協會表達了２８０億元人民

幣儲架式註冊發行意向，待履行內部股東大會決策程序後正式報送。萬科企業（０２２０２）跌

０﹒８％。

法國外貿銀行指出，中國政府的協調支持會為該國開發商去槓桿和適應新的監管環境爭取時

間，未來的６至１２個月內壓力可能會有所緩解，但房地產市場的癥結在於家庭和企業信心疲軟

，抑制住房需求，因此在需求復甦之前，開發商可能仍會感到現金流緊張，需要整合和重組。

另外，疑資不抵債的一線房企融創中國（０１９１８）在面臨清盤聆訊之際，內媒《澎湃新

聞》稱其境內債務重組已有初步方案，並已向債權人披露，目前擬定在１２月初進行表決，方案

要求５０％以上投票同意率才可通過。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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