【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性近２﹒８萬宗，再增２宗死亡個案

《經濟通通訊社２２日專訊》內地新冠疫情繼續蔓延，昨日（２１日）新增本土確診及無症

狀感染合計２７８９９宗，連７日破２萬宗，續創４月１３日以來新高。新增死亡病例２宗，均

為本土病宗（河南１宗，四川１宗）。

國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例２２２５宗。其中本土病例２１４５宗（廣東

７８１宗，北京２７４宗，四川２４０宗，重慶１７８宗，雲南１４７宗，山西８９宗，內蒙古

７７宗，河南７５宗，江蘇５１宗，浙江３７宗，黑龍江２８宗，陝西２３宗，遼寧２２宗，山

東２２宗，新疆１９宗，甘肅１４宗，貴州１３宗，湖南１１宗，福建１０宗，湖北９宗，河北

５宗，海南５宗，上海４宗，廣西３宗，青海３宗，安徽２宗，西藏２宗，天津１宗），含

５９２宗由無症狀感染者轉為確診病例。

昨日全國新增無症狀感染者２５９０２宗，其中境外輸入１４８宗，本土２５７５４宗（廣

東８２４１宗，重慶６１５７宗，北京１１６４宗，甘肅９８３宗，山東９６６宗，新疆９２５

宗，四川８２１宗，河北８０６宗，河南７９８宗，內蒙古７４５宗，陝西７１５宗，青海

５７６宗，山西３８２宗，湖北３５３宗，吉林３１２宗，黑龍江２９３宗，天津２６４宗，江

蘇２３３宗，廣西２３３宗，雲南１６１宗，湖南１２１宗，寧夏１１５宗，遼寧８４宗，貴州

７５宗，浙江６７宗，安徽５３宗，上海４４宗，福建２０宗，海南１９宗，西藏１５宗，兵團

９宗，江西４宗）。



＊廣州新增陽性８２１０宗，１１區不同程度管控＊



廣東省昨日新增８５８８宗，較前一日的８４８５宗小幅反彈。廣東省衛健委通報，省內疫

情「重災區」廣州新增本土確診病例２５３宗，新增無症狀感染者７９５７宗，合計實際新增陽

性８２１０宗，較前一日微增２９宗，終結此前連降三日小幅下行態勢。

廣州市雖然沒有封城，但目前全市１１個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，除白雲

區及海珠區市民原則上居家外，共有７區暫停返校。

目前南沙區的管控是眾多區中較少，學校、醫療機構、生活超市（含農貿市場）、批發市場

、藥店、餐飲企業、商務大樓等公共場所，要查驗２４小時內核酸陰性或檢測中證明。（ｃａ）

