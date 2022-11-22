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即市新聞

22/11/2022 12:10

劉強東：副總監級別以上明年減薪最多兩成，捐一億擴員工救助基金

　　《經濟通通訊社２２日專訊》京東（０９６１８）創辦人兼主席劉強東向全體員工發信，信
中稱，為了提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，決定自２０２３年１月１日起，京
東集團副總監以上、以及相對應的Ｐ╱Ｔ序列以上的全部高級管理人員，現金薪酬全部降低
１０％－２０％不等，職位愈高降得愈多。
　　至於近期京東正式收購德邦（滬：６０３０５６），劉強東在信中提到，自２０２３年１月
１日起，逐步為十幾萬的德邦兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能「老有所養，病有所
醫」，為兄弟們提供基礎保障。
　　此外，京東集團拿出１００億元（人民幣．下同），為包括全體德邦兄弟們在內的所有集團
基層員工設立「住房保障基金」，能為工作滿五年以上全體員工實現購房願望。劉強東本人再捐
款一億元，集團以及各個ＢＧＢＵ也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的
規模。
　　京東集團在經過連續四季虧損後，在徐雷正式掌舵的２０２２年第二季開始扭虧為盈，今年
第三季歸屬於普通股股東的淨利潤為５９﹒６３億元。值得注意的是，胡潤研究院此前發布的《
２０２２　胡潤慈善榜》顯示，劉強東過去一年共捐贈１４９億元。（ｃａ）
　
　

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