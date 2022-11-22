《珠玉之論－陳鳳珠》內地經濟受到疫情困擾

《珠玉之論》內地多區於１０月份開始出現疫情，拖累經濟發展，導致１０月份的經濟數據

表現疲弱，其中１０月全國規模以上工業增加值按年增長５％，遜市場預期，首１０個月的工業

增加值按年上升４％，較首９個月加快０﹒１個百分點。雖然工業發展受到疫情影響，但仍較為

穩定。



而１０月社會消費品零售總額按年跌０﹒５％至４﹒０３萬億元（人民幣．下同），差過市

場預期，除汽車以外的消費品零售額按年下降０﹒９％至３﹒６６萬億元，反映疫情反覆下消費

減弱。至於首１０個月的社會消費品零售總額同比上升０﹒６％至３６﹒０６萬億元，較首９個

月回落０﹒１個百分點，除汽車以外的消費品零售額則按年增長０﹒５％至３２﹒３７萬億元。

不過，今年「雙１１」的網購節銷情似乎未能呈現增長，預期疫情影響消費意欲，１１月的社會

消費品零售總額仍有機會錄得下跌。



至於首１０個月的全國固定資產投資按年增加５﹒８％至４７﹒１５萬億元人民幣，較首９

個月回落０﹒１個百分點，其中基礎設施投資按年上升８﹒７％、製造業投資按年增長９﹒７％

、房地產開發投資按年下降８﹒８％。雖然房地產開發投資下跌，但由於內地持續出台內房扶持

政策，亦推動房企融資，因此預料未來房地產投資或會回升。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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