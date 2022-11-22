《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派不改，譚仔（０２２１７）兵行險著

《股壇解碼》美國上周雖然有多個數據稍遜於預期，但關鍵的首領失業人數和成屋銷售都勝

預期，加上聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）提到聯儲局多次加息

後對通脹的遏抑效用有限，並認為聯儲局可能需要調高利率至７厘的水平才能有效控制通脹，投

資者不宜過分憧憬減息周期提早完結。



＊另闢出路＊



台積電（ＴＳＭＣ）在美國的生產線即將接收蘋果（ＡＡＰＬ）訂單，管理層亦增持公司股

票，相信蘋果（ＡＡＰＬ）送大禮是預料之中，但台灣晶片業更靠近美國才是深一層的啟示，加

上沙地阿拉伯在Ｇ２０後與南韓簽訂了價值７５０億美元的協議，經濟上進一步靠攏美國，這樣

對中國的貿易起了極大的抑制作用。辛偉誠突訪基輔顯示英國進一步靠近美國，在面對數十年來

高位的通脹困局，脫歐後的英國也是無可奈何，新預算案進一步打擊英國金融市場，相信法國很

快就可以取代英國的金融地位。



＊生不逢時＊



國內疫情愈趨嚴重，單廣州病例就超過９０００宗，佔全國病例接近四成，北京確診個案亦

有急升現象，上證指數反映市場憂慮疫情開始不受控制而連跌數日，未來兩季的經濟增長相信是

一盤冷水照頭淋。由於之前美國經濟數據有轉弱的先兆，市場推測人民幣貶值壓力減退，但剛好

又碰到疫情轉差，加上哈爾濱銀行（０６１３８）公布可能與哈爾濱市財政局訂立有關轉股協議

存款認購合同引發市場恐慌，投資者皆憂慮黑龍江省財政廳發行地方政府專項債券融資的１００

億元人民幣會否最終轉換為股份而攤薄小股東的利益。



＊只欠東風＊



恒指期權（１１月）購沽比例輕微下降至６４：３６的水平，至於牛證街貨則稍稍跌至

３８：６２的比例，熊證重貨區維持在１８１００點附近，上星期貼價建倉相信是消息人士所為

，上周既然殺不了熊證自然就是殺牛證，中原城市領先指數再度下跌創多月低位，加上市場傳聞

每月平均有超過３０００個二手樓盤推出市場，雖然樓價已經下跌了不短日子，但距離見底日子

仍然遙不可及，投資者可以趁機做空地產股。



＊股票簡評＊



譚仔國際（０２２１７）主要在香港以譚仔雲南米線和譚仔三哥米線兩個品牌從事經營快速

休閒連鎖餐廳，兩個品牌的餐廳均以米線為主打菜式，顧客可按餐牌以單點形式挑選配料加入米

線，甚至挑選湯底和辣度。譚仔國際旗下餐廳除米線外亦提供小食，一般港式飲料以至當季飲品

，現在的譚仔國際已經不再是從前單純的米線店，情況有點像仙跡岩的不再台灣菜，這亦容易令

集團欠缺清晰的市場定位，其次是在上半年開新店的步伐並沒有減慢，相反國內新店都選擇在廣

州和二線城市，這些地方都是今輪疫情的重災區，何時能解封和作出盈利貢獻尚是未知之數，餐

飲業另一個重要指標是翻枱率和平均消費，這些指標在今年上半年都明顯下跌，集團亦未見有任

何策略去應對，加上利潤率急跌更讓投資者擔心下半年業績有機會見紅，餐飲業在防疫放寬的情

況下未見起色，反而客人在節假日和長假期時候更是買少見少，譚仔國際在缺少上班族的假期消

費和年輕人改變飲食習慣（外賣為主）的雙重打擊下，集團下半年的業績已經找不到半點看好的

理由。

最後一提是譚仔國際投放資源在供應鏈管理系統的建立絕對是不智的抉擇，須知道一套系統

動輒花費數以百萬的資金，在疫情其間是否值得急著做這件事也是個問題，這些問題對譚仔國際

來說都是非常棘手的問題，投資者不宜現價買入，待股價跌穿１﹒２元後再作考慮。

《資深市場人士戴名》



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