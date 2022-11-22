經濟日報集團（００４２３）中期盈利升５２％，派息每股３仙

《經濟通通訊社２２日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至９月３０日止中期業

績，股東應佔溢利達約３５１１﹒７萬元，比去年同期增長高達約５１﹒６４％，每股盈利

８﹒１４仙，派中期股息每股３仙。

集團指，收益約５﹒１５億元，跌１％，當中主要來自財經通訊社、資訊及軟件業務以及集

團印刷廠房的印刷業務的服務收入升１％，至約２﹒１億元，主要來自集團旗下印刷刊物及數碼

平台的廣告收入為２﹒７９億元，維持與去年同期相若水平，期內，集團經營之財經、招聘及優

質生活數碼平台所錄得的數碼廣告收入已佔集團廣告收入中最大份額，並足以抵銷印刷廣告收入

於低迷經濟環境下所造成的損失。預計數碼廣告收入將繼續其增長勢頭。



＊財經通訊社、資訊及軟件分部仍是盈利基礎＊



集團指，期內股東應佔溢利包括香港政府在「防疫抗疫基金」下授予的「保就業」計劃補貼

３３３０萬元，而財經通訊社、資訊及軟件分部仍是集團的盈利基礎，經扣除一次性保就業補貼

後，該分部業績較去年同期錄得輕微減少。此分部於期內成功獲得多個數碼解決方案項目。

（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

