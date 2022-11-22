《日入而息》兩電大幅加電費，傳內地監管對螞蟻罰款逾十億美元

《今天重點》

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中電及港燈明年分別加電費６﹒４％及５﹒５％

百度（０９８８８）在北京開啟自動駕駛前排無人測試；百度第三季經調整淨利潤按年增１６％

至５８﹒９億元人民幣，勝預期

快手（０１０２４）第三季經調整虧損收窄至６﹒７２億元人民幣

據報內地監管機構將對螞蟻罰款逾１０億美元

新地（０００１６）投得西九藝術廣場大樓項目

６蘋果日報高層承認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪；蘋果日報６高層認罪，部分人或在黎智

英案作供

花旗料樓價明年第二季見底，Ｐ息再加１﹒１２５厘；逾半港人看淡樓市，１６％人認為現為上

車時機

恒大（０３３３３）境內債「２０恒大０２」擬付息再展期半年；「２０恒大０２」持有人會議

２４日召開審議兌付安排

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《即日市況》

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恒指全日低收２３１點報１７４２４，科指低收１１６點報３５１５

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《深滬股市》

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中字頭拉漲惟醫藥急跌，滬指升０﹒１％三千一得復失

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《美元匯價》

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歐元即市或１﹒０２╱１﹒０３之間上落

歐元最新報１﹒０２７４╱７６，日圓最新報１４１﹒３０╱３５

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《公司業績》

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上諭集團（０１６３３）中期純利升１６﹒６％，不派息

快手（０１０２４）第三季經調整虧損收窄至６﹒７２億元人民幣

同程旅行（００７８０）第三季經調整溢利淨額按年減少２６﹒６％

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《公司資訊》

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崇光百貨母公司利福國際（０１２１２）通過私有化

百度（０９８８８）在北京開啟自動駕駛前排無人測試；百度第三季

經調整淨利潤按年增１６％至５８﹒９億元人民幣，勝預期

蔚來（０９８６６）公布全系歐洲車型價格，ＥＴ７約６０萬元人民

幣

０９６１８）劉強東稱副總監級別以上明年減薪最多兩成，捐一億擴

員工救助基金

騰訊（００７００）旗下英雄聯盟手遊將於明年起舉辦亞洲聯賽；騰

訊今回購１２６萬股，涉資３﹒５１億元

中國互聯網投資（００８１０）主席林文燦售１００﹒８萬股公司股

份

巴菲特再沽比亞迪（０１２１１）３２２﹒５５萬股Ｈ股，套現約６

億

太地（０１９７２）星街項目招標發售１伙，籌備３新盤涉１７６０

伙

中電及港燈明年分別加電費６﹒４％及５﹒５％；中電（００００２

）料中華電力今年資本開支達１２９﹒８４億元

港鐵（０００６６）新列車周日觀塘線率先投入服務

阿里（０９９８８）旗下盒馬鮮生、高鑫零售賣給華潤萬家，相關人

士表示消息不靠譜

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《國企紅籌》

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白雲山（００８７４）子公司與興證資管簽訂基礎資產買賣協議；白

雲山擬註冊發行總額不超３０億元人民幣中期票據

粵海控股（００２７０）附屬購８間目標公司股權，共涉近８億元人

民幣

中信証券國際成為ＣＬＳＡ（０６８７７）直接控股股東

中再保（０１５０８）首十月原保費收入按年升７﹒２％

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）境內債「２０恒大０２」擬付息再展期半年；「

２０恒大０２」持有人會議２４日召開審議兌付安排

中國奧園（０３８８３）擬境內債整體重組總額逾百億

碧桂園（０２００７）完成配股，淨籌約３８﹒７２億元

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《中國要聞》

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蒙古總統訪華期間將與習近平舉行正式會談

中證監李明稱用３年時間推動上市公司提升５種能力

報告指未成年人遊戲沉迷問題基本解決，近三成減充值

保險公司個人養老金業務可提供年金保險、兩全保險等

外匯局黃卉稱應推動將虛擬貨幣監管納入法律法規規範

人行條法司副司長謝丹稱推動金融穩定法立法進程；人行再推二千億

「保交樓」貸款，民營內房受制樓市仍弱欲彈不能跌

滬前十月出口增１２﹒５％新能源發力，進口小幅增

銀保監周亮稱加快構建與國際相銜接金融制度

外匯局陸磊稱新興經濟體對全球跨境直投吸引力增強

潘功勝稱加快推進金融數字化轉型工作

宣昌能稱健全宏觀審慎管理體系，避免風險跨機構傳染

郭樹清稱部分銀行理財產品淨值波動是市場自身調整

人行２０億逆回購利率持平，收水１７００億元

三大電信商新興業務或超傳統業務，５Ｇ專網迎新競爭

盛大金禧董事長失聯，湖南金融監管部門指涉非法集資

華夏幸福冀今年底前境外美元債的重組有最終結果

融創據報提境內債重組，擬２０２５年才償還本金

威馬汽車ＣＥＯ發公開信，確認員工工資僅發七成

華為三折結構折疊屏專利獲授權

兩新股今日上市，Ａ股存量上市公司數量突破５千家

支付寶、美團等通過首批「個人金融信息保護能力」國家認證

河南安陽廠房火災致３８人死，涉事公司負責人被捕

深交所表示國企營收利潤超市場水平，長期價值投資待顯

１０月末長三角人民幣貸款餘額增速放緩

上海將加快推進兩個機場基礎設施及公交體系建設

上海將建設成為連接航運上下游產業鏈的一站式平台

廣東首十月工業增加值增３％，固投同比下降１﹒４％

中證監戴欽公：前１０月行政處罰金額超１５億元

銀保監周亮稱深化跨境監管合作，健全風險監測

市監總局完善反不正當競爭法，重點結合數字經濟領域

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６４％，報１４５４２﹒２點

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《國際要聞》

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印尼西爪哇地震死亡人數上升至１６２人，多為學童

所羅門群島發生黎克特制７級強烈地震

波蘭希望德國在其與烏克蘭接壤邊境部署愛國者飛彈

脫歐後面臨衰退，傳辛偉誠內閣討論改善與歐盟關係

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《外圍經濟》

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Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ續購入Ｃｏｉｎｂａｓｅ股票

三藩市聯儲行行長認為聯儲局應注意政策傳導的滯後性

俄羅斯重申不會向限制價格的國家出售石油

南韓貨車司機計劃周四大罷工，各大企業搶閘補充原料

受ＦＴＸ破產影響，Ｃｏｉｎｂａｓｅ股價創歷史新低

新西蘭儲備銀行準備大幅加息以對抗通脹

歐洲最大核反應堆將於下個月恢復發電

馬斯克今年至今財富減值超過１０００億美元

Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ收購英國金融科技公司ＡＬＰＩＭＡ

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《大國博弈》

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中國國防部表示當前中美局面因美方做出錯誤戰略判斷

中美防長在柬埔寨展開會談，佩洛西訪台以來首次

外交部表示美方應傾聽理性聲音，對華經濟戰損人不利己

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《其他消息》

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國安處拘４２歲男子，涉發帖煽惑他人侮辱國旗國歌

譚耀宗稱擔心身體原因未能負擔工作，決定退位

警方會見香港欖球總會人員調查播國歌出錯事件

陳茂波稱本港金融系統穩定，基礎強勁

６蘋果日報高層承認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪；蘋果日報６高層認罪，部分人或在黎智

英案作供

律政司向外聘大律師發信，要求承諾維護港區國安法

何永賢稱當局冀與非政府組織合作興建過渡性房屋

黎智英聘英御用大狀，律政司向終院申請終極上訴許可

金管局表示快將啟動「互換通」，「轉數快」探討跨境零售支付可能性

陳恒鑌稱政府應考慮天星小輪加價會否適得其反，倡增非票務收入

深股通全日流出３億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用２０億元，外資淨流出近８億

元

保泰人壽推護眼教材，獲４００間幼稚園使用

花旗料樓價明年第二季見底，Ｐ息再加１﹒１２５厘；逾半港人看淡樓市，１６％人認為現為上

車時機；花旗集團委任三名高層，倪彬出任投資銀行部香港區主管

兩電今公布明年電費檢討結果，環團料將調整基本電費

創興港元定存加至５﹒０５厘，存半球年賺２﹒５萬元

社聯首個過渡性房屋計劃結束，兩成半住戶獲配公屋

香港快運航空獲准續牌至２０２７年１１月

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《新冠肺炎》

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本港新增７１３９宗確診，再多１３名患者離世

上海昨新增４８宗本土新冠病例，１１地升高風險

全國昨新增本土陽性近２﹒８萬宗，再增２宗死亡個案

北京新增１４３８例陽性，進返京人員落地三天三檢

教育部表示及時發現糾正高校防疫不當做法

衛健委表示急診、透析室、手術室、分娩室非必要不封控；本土疫情傳播範圍廣，要以快制快開

展處置

部分方艙醫院環境差，衛健委表示已發文專門督促

重慶新增逾六千陽性，孫春蘭赴調研強調打贏殲滅戰

內地疫情嚴峻，中信里昂表示對目前經濟復甦保持審慎

衞生署猴痘疫苗接種中心下月起調整服務時間

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