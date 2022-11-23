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即市新聞

23/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計算恒指三個量度跌幅目標

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。假設恒指的（３）－４浪以可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪進行，起點為本
月１６日高位１８４１４，（３）－４－ａ浪底為１７日低位１７７１２，ｂ浪頂為１８日高位
１８３７８，ｃ浪底則有可能是２１日低位１７３８９，屬於「正常平勢形」。然而，恒指期貨
ｂ浪頂１８４６８高於ａ浪起點１８４３７，即整個（３）－４浪調整屬於「不規則平勢形」。
由於指數期貨的表現較其相關指數更具啟示性，後市向好的機會較大。
　　根據波浪理論，假設ｃ浪與ａ浪等長，量度跌幅目標為１７６７６，已經到達。若作較壞的
打算，我們須看１﹒６１８倍量度跌浪目標１７２４２。至於另一個屬於筆者鑽研所得的量度跌
幅目標１７２７８，與１７２４２一樣，均未到達。這些跌浪目標的詳細計算方法，筆者昨早
（２２日）已於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股市前分析影片」內講解過。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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