《缸邊隨筆－石鏡泉》油價

《缸邊隨筆》油價前晚經歷了大跌大升，跌的原因是《華爾街日報》報道有知情人士謂沙特

會增產，油價便一跌６％。但跟著沙特官方否認，油價又彈升了，而且還彈過頭。



財經傳媒不時會被放風，這個風可能是真，也可能是假。一般而言，老練的傳媒，會十分謹

慎，會聽其言，再觀其行（即事件會否真的發生）。經過相互觀察，知道不會被人利用了，以後

才會建立起這條「放風」渠道。



《華爾街日報》是有分量傳媒，是會有不少人利用它，或借用它去傳出真的或假的消息。這

裏先講個真事。



二十多年前，有家電腦零件公司，某日請齊全港分析員去工廠參觀，並展示與ＩＢＭ簽署的

一大疊訂貨合同。合同字密麻麻，哪有人會細看，只要看見有ＩＢＭ的Ｌｏｇｏ在合同上就是真

了。



參觀完畢，公司主事人請大家到會議室用茶點，獨有一位分析員話要上洗手間，溜開了。但

他不是去廁所，而是找位Ｌｉｎｅ長問：「你在此任職多久？」回答：「昨天才上班。」再問：

「之後呢？」「不知啊，只上這兩天班。」



翌日全部分析員都推介買此股，因有ＩＢＭ的大單，惟獨那位「借尿遁」的分析員建議沽。

數月之後，此廠破產，ＩＢＭ的定單是真的，但合同內有句：「ＩＢＭ可以隨時取消定單而不用

賠償。」



是甚麼耍了陰招？



有關公司肯定耍了一眾分析員，除了那一位「借尿遁」的。分析員又要不要負責任？各位認

為如何？



凡涉金錢的，就必有魔鬼，聽者、見者小心。



華爾街這個油增產消息是真還是假？由於沙特官方否認了，故目前看見假的。但市場上有人

存疑沙特官方是否又講了真話？似乎市場仍認為油組國是有意增產的。



這個增產消息，亦有一個讓市場認為可信的背景消息，就是美國高等法院認為沙特皇室有刑

責豁免權，可免為數年前的沙特記者被殺被追究。所以沙特就投桃報李，增產以助美國度過貴能

源危機。這些都是估，要待日後印證。



高盛對油價後市看法是仍要跌，直到中國復常，咁就升，他們用的詞是：Ｅｖｅｎ

Ｍｏｒｅ Ｕｐｓｉｄｅ。



＊油價明年３月見真章＊



高盛認為如歐美真對俄油售價定上限，而俄又真不售油予支持上限俄油價的國家的話，油價

是可以升逾３００美元╱桶。



有一樣肯定的是，石油開採在當前不明朗的需求及較高息的情況下，新油井的開發是減了。

長遠言，石油供應必少，油價將高，但短線又如何？



（１）近數年，每逢感恩節（Ｔｈａｎｋｓｇｉｖｉｎｇ）油價多走低，故近日油價走低是

承傳統。



（２）大量石油堵塞在石油出口港待運出，出口多，油價會下。



（３）俄油在歐美１２月制裁前大量裝船付運，稍後石油抵港會多，市場價會下。



（４）不少走私油船近來運費上升，同樣稍後抵港石油會多，市場價會下。



（５）然全球的石油儲量卻下跌，反映回補石油儲量會對長遠油價有支持。



（６）油組國確在減產中。



高盛將以上及其他各種因素組合起來，結論一個：油價於２０２３年升至１１０美元╱桶。

前提是：油組國減產，而環球經濟仍活躍。



明年３月油價應見真章。不跌，通脹仍升；跌，經濟衰退。點好呢？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

