《盤後部署》大市觀望科技股業績期，小米業績未必樂觀

《經濟通通訊社２３日專訊》恒指維持於１７５００水平附近整固，暫未再有消息下，市場

氣氛轉趨淡靜，觀望多隻主要科技股業績表現，大市總成交跌至不足１０００億元。百度

（０９９８８）昨日公布，截至２０２２年９月底止第三季度虧損為１﹒４６億元人民幣，較去

年同期虧損１６５﹒５９億元人民幣大幅收窄；經調整純利為５８﹒８９億元人民幣，按年增長

約１６％。股價今早輕微高開後反覆向上，全日升３﹒３９％，收報９２﹒９５元，並成為表現

最佳藍籌。

另一重磅科技股快手（０１０２４）同於昨日公布業績，第三季公司虧損按年收窄至

２７﹒１３億元人民幣，去年同期虧損７０﹒８６億元人民幣；經調整虧損淨額按年收窄至

６﹒７２億元人民幣，勝預期。快手全日同樣反覆向上走勢，最終升５﹒６７％，報５３﹒１元

。



＊比亞迪未擺脫減持利淡因素＊



據聯交所資料披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周四（１７日）出售３２２﹒５５萬股比

亞迪（０１２１１），每股作價１９５﹒４２１２元，套現６﹒３億元，持股量由１６﹒２８％

減至１５﹒９９％，為近期第五次公布減持。比亞迪股價仍未完全消化減持因素，全日跌

１﹒８％，報１７５元。

大市成交淡靜，恒指全日收報１７５２３，升９９點或升０﹒５７％，主板成交

９６３﹒１２億元。國指收報５９４５，升４３點或升０﹒７４％。科指收報３５５５，升３９

點或升１﹒１３％。

Ａ股個別發展；上證綜合指數報３０９６，升７點或升０﹒２６％，成交３５６４﹒０１億

元人民幣；深證成份指數報１０９７２，跌３０點或跌０﹒２７％，成交４７４０﹒７９億元人

民幣。



＊小米業績宜觀望＊



恒指陷入整固階段，早前升抵１８４００點水平的９月２２日下跌裂口頂部即遇強勁阻力，

連跌５日至今日才回升近１００點，加上大市總成交進一步回落，預期恒指將維持整固格局，暫

以１７０００點５０天線水平為支持。

小米（０１８１０）即將公布業績，《彭博》綜合市場普遍預期小米第三季營收

７０１﹒６２億元人民幣，按年增２７﹒８％，經調整淨利１９﹒８６億元，按年跌６１﹒６％

。小米第三季面對不少挑戰，除內地疫情反覆影響生產進度，又多次遭一大重要市場印度打壓，

預計業績多少受壓。此外，小米開始轉型進軍高端市場，今次業績是反映其轉型成效的一次重要

成績表，但不明朗因素較重，暫不宜過分期待，目前先以９﹒４５至９﹒５元為初步支持。

（ｈｃ）

