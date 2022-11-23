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23/11/2022 16:37

《盤後部署》大市觀望科技股業績期，小米業績未必樂觀

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒指維持於１７５００水平附近整固，暫未再有消息下，市場
氣氛轉趨淡靜，觀望多隻主要科技股業績表現，大市總成交跌至不足１０００億元。百度
（０９９８８）昨日公布，截至２０２２年９月底止第三季度虧損為１﹒４６億元人民幣，較去
年同期虧損１６５﹒５９億元人民幣大幅收窄；經調整純利為５８﹒８９億元人民幣，按年增長
約１６％。股價今早輕微高開後反覆向上，全日升３﹒３９％，收報９２﹒９５元，並成為表現
最佳藍籌。
　　另一重磅科技股快手（０１０２４）同於昨日公布業績，第三季公司虧損按年收窄至
２７﹒１３億元人民幣，去年同期虧損７０﹒８６億元人民幣；經調整虧損淨額按年收窄至
６﹒７２億元人民幣，勝預期。快手全日同樣反覆向上走勢，最終升５﹒６７％，報５３﹒１元

　
＊比亞迪未擺脫減持利淡因素＊
　
　　據聯交所資料披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周四（１７日）出售３２２﹒５５萬股比
亞迪（０１２１１），每股作價１９５﹒４２１２元，套現６﹒３億元，持股量由１６﹒２８％
減至１５﹒９９％，為近期第五次公布減持。比亞迪股價仍未完全消化減持因素，全日跌
１﹒８％，報１７５元。
　　大市成交淡靜，恒指全日收報１７５２３，升９９點或升０﹒５７％，主板成交
９６３﹒１２億元。國指收報５９４５，升４３點或升０﹒７４％。科指收報３５５５，升３９
點或升１﹒１３％。
　　Ａ股個別發展；上證綜合指數報３０９６，升７點或升０﹒２６％，成交３５６４﹒０１億
元人民幣；深證成份指數報１０９７２，跌３０點或跌０﹒２７％，成交４７４０﹒７９億元人
民幣。
　
＊小米業績宜觀望＊
　
　　恒指陷入整固階段，早前升抵１８４００點水平的９月２２日下跌裂口頂部即遇強勁阻力，
連跌５日至今日才回升近１００點，加上大市總成交進一步回落，預期恒指將維持整固格局，暫
以１７０００點５０天線水平為支持。
　　小米（０１８１０）即將公布業績，《彭博》綜合市場普遍預期小米第三季營收
７０１﹒６２億元人民幣，按年增２７﹒８％，經調整淨利１９﹒８６億元，按年跌６１﹒６％
。小米第三季面對不少挑戰，除內地疫情反覆影響生產進度，又多次遭一大重要市場印度打壓，
預計業績多少受壓。此外，小米開始轉型進軍高端市場，今次業績是反映其轉型成效的一次重要
成績表，但不明朗因素較重，暫不宜過分期待，目前先以９﹒４５至９﹒５元為初步支持。
（ｈｃ）

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