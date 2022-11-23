《台股攻略－黃振宇》大市板塊輪動，金融及航運股支撐大市

《台股攻略》美股收高，台股今日（２３日）高開５３點，資金轉捧金融、航運及生物科技

股，指數一度升過百點，惟台積電等電子權值股升幅收窄，加權指數最終收１４６０９點，升

６６點，創近２個月新高，成交金額為新台幣１８７４億元，三大法人合計淨買入新台幣

２０﹒９１億元。

電子權值股方面，台積電曾一度衝高後倒跌，幸在買盤支撐下，終收新台幣４９２元，微升

０﹒２％；華碩、研華、瑞昱及南亞科等電子指標股亦獲資金追捧，均升超過１％；矽力－ＫＹ

跌３﹒５％，信驊及國巨均跌近２％。金融股的中信金升４﹒２％，富邦金及元大金均升超過

２％，國泰金、開發金及上海商銀等均升０﹒４％至－１﹒７％。航運股則扮演重要角色，貨櫃

三雄的萬海升２﹒９％，長榮升２％，陽明升１﹒３％。散裝航運股的新興、慧洋－ＫＹ、裕民

及四維航均升２％至４％。生物科技股的美時近來獲市場熱捧，其第三季在血癌學名藥

Ｌｅｎａｌｉｄｏｍｉｄｅ成功出口美國上市，單季收入按季增８５％，毛利率更大幅上升至

６７﹒９％，今日股價漲停，成交金額高達新台幣１１４億元，僅次台積電。另外，旭富受惠新

加坡製藥公司開發阿茲海默症口服新藥，成獨家原料藥供應商，其股價升超過７％。明基材旗下

隱形眼鏡股的小金雞視陽光學公開申購已完成抽籤，將於下周一正式上市，影子股的晶碩及精華

均獲資金炒作，股價同步漲停板，亨泰光亦升３﹒３％。

市傳美聯儲局於１２月的加息有望放緩，短線市場回穩，而且大市板塊輪動，為投資者帶來

吸納股份的機會，建議可關注台積電概念股、載板、汽車及其零組件相關股，可趁回調時吸納。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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