《中概異動》快手高開２％，上季虧損收窄至近７億人幣均勝預期

《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）現價升１﹒９９％，報５１﹒２５元，該

股成交約３１萬股，涉資１５８０萬元。

快手公布，第三季公司虧損按年收窄至２７﹒１３億人民幣，去年同期虧損７０﹒８６億人

民幣；經調整虧損淨額按年收窄至６﹒７２億人民幣，勝預期，去年同期虧損４６﹒２億人民幣

。經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得正數為１０﹒２３億人民幣，去年同期虧損３１﹒７４億人民幣。

期內，收入按年增加１２﹒９％至２３１﹒３億人民幣，均勝預期。線上營銷服務收入

１１６億人民幣，增長６﹒２％。直播業務收入８９億人民幣，增加１５﹒８％。

現時，恒生指數報１７４６０，升３６點或升０﹒２１％，主板成交１２﹒３１億元。國企

指數報５９１８，升１７點或升０﹒２９％。恒生科技指數報３５４１，升２５點或升

０﹒７４％。

即月期指新報１７４５８，跌１７點，低水３點。即月國指期貨報５９２３，升６點，高水

５點。即月科指期貨新報３５４１，升１４點，高水１４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ５１﹒２５元 升１﹒９９％

百度（０９８８８） ９０﹒８５元 升１﹒０６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １０３﹒２０元 升１﹒１８％

網易（０９９９９） １０２﹒６０元 升１﹒０８％

阿里（０９９８８） ７３﹒７５元 升０﹒８９％

美團（０３６９０） １３９﹒５０元 跌０﹒２９％

騰訊（００７００） ２７７﹒８０元 升０﹒１４％

京東集團（０９６１８） １９８﹒３０元 升０﹒３５％

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（ｈｃ）

