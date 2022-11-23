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即市新聞

23/11/2022 09:23

《中概異動》快手高開２％，上季虧損收窄至近７億人幣均勝預期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）現價升１﹒９９％，報５１﹒２５元，該
股成交約３１萬股，涉資１５８０萬元。
　　快手公布，第三季公司虧損按年收窄至２７﹒１３億人民幣，去年同期虧損７０﹒８６億人
民幣；經調整虧損淨額按年收窄至６﹒７２億人民幣，勝預期，去年同期虧損４６﹒２億人民幣
。經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得正數為１０﹒２３億人民幣，去年同期虧損３１﹒７４億人民幣。
　　期內，收入按年增加１２﹒９％至２３１﹒３億人民幣，均勝預期。線上營銷服務收入
１１６億人民幣，增長６﹒２％。直播業務收入８９億人民幣，增加１５﹒８％。
　　現時，恒生指數報１７４６０，升３６點或升０﹒２１％，主板成交１２﹒３１億元。國企
指數報５９１８，升１７點或升０﹒２９％。恒生科技指數報３５４１，升２５點或升
０﹒７４％。
　　即月期指新報１７４５８，跌１７點，低水３點。即月國指期貨報５９２３，升６點，高水
５點。即月科指期貨新報３５４１，升１４點，高水１４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　５１﹒２５元　升１﹒９９％
　　百度（０９８８８）　　　　９０﹒８５元　升１﹒０６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１０３﹒２０元　升１﹒１８％
　　網易（０９９９９）　　　１０２﹒６０元　升１﹒０８％
　　阿里（０９９８８）　　　　７３﹒７５元　升０﹒８９％
　　美團（０３６９０）　　　１３９﹒５０元　跌０﹒２９％
　　騰訊（００７００）　　　２７７﹒８０元　升０﹒１４％
　　京東集團（０９６１８）　１９８﹒３０元　升０﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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