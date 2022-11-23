《異動股》領展挫逾４％墊底藍籌，發行３３億元可轉換債券

《經濟通通訊社２３日專訊》領展（００８２３）現價跌４﹒４２％暫為最差表現藍籌，報

５０﹒８元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅７﹒５４％。該股成交約４５９萬股，涉資

２﹒３６億元。

領展房產基金公布擔保發行３３億元可轉換債券，發行價為本金額１００％，年息４﹒５％

，到期日２０２７年１２月１２日，可換約５３２９﹒５萬個基金單位，佔擴大發行基金單位數

目約２﹒５％，轉換價為每基金單位６１﹒９２元，比上個交易日收市價有溢價約１６﹒５％。

領展擬將集資所得用於為現有付款責任再融資及用作一般企業用途。

現時，恒生指數報１７４０９，跌１４點或跌０﹒０８％，主板成交４８６﹒９５億元。國

企指數報５９０４，升３點或升０﹒０６％。恒生科技指數報３５０６，跌９點或跌０﹒２６％

。

即月期指新報１７４２６，跌４９點，高水１６點。即月國指期貨報５９１２，跌５點，高

水７點。即月科指期貨新報３５０８，跌１９點，高水１４點。

上證綜合指數報３０８４，跌４點或跌０﹒１５％，成交２２５２﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１０８８７，跌１１５點或跌１﹒０５％，成交２９８７﹒１３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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領展（００８２３） ５０﹒８０元 跌４﹒４２％

中電（００００２） ５７﹒２０元 跌０﹒６１％

煤氣（００００３） ６﹒６７元 升０﹒９１％

電能（００００６） ４０﹒００元 升１﹒１４％

港燈（０２６３８） ５﹒７０元 升０﹒１８％

恒地（０００１２） ２３﹒４０元 升０﹒４３％

新地（０００１６） ９０﹒４５元 跌０﹒９３％

新世界（０００１７） １９﹒３４元 跌０﹒６２％

長實（０１１１３） ４６﹒３０元 無升跌

九置（０１９９７） ３４﹒２０元 跌２﹒４３％

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（ｈｃ）

