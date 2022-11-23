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即市新聞

23/11/2022 11:25

《異動股》領展挫逾４％墊底藍籌，發行３３億元可轉換債券

　　《經濟通通訊社２３日專訊》領展（００８２３）現價跌４﹒４２％暫為最差表現藍籌，報
５０﹒８元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅７﹒５４％。該股成交約４５９萬股，涉資
２﹒３６億元。
　　領展房產基金公布擔保發行３３億元可轉換債券，發行價為本金額１００％，年息４﹒５％
，到期日２０２７年１２月１２日，可換約５３２９﹒５萬個基金單位，佔擴大發行基金單位數
目約２﹒５％，轉換價為每基金單位６１﹒９２元，比上個交易日收市價有溢價約１６﹒５％。
領展擬將集資所得用於為現有付款責任再融資及用作一般企業用途。
　　現時，恒生指數報１７４０９，跌１４點或跌０﹒０８％，主板成交４８６﹒９５億元。國
企指數報５９０４，升３點或升０﹒０６％。恒生科技指數報３５０６，跌９點或跌０﹒２６％

　　即月期指新報１７４２６，跌４９點，高水１６點。即月國指期貨報５９１２，跌５點，高
水７點。即月科指期貨新報３５０８，跌１９點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３０８４，跌４點或跌０﹒１５％，成交２２５２﹒３２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８８７，跌１１５點或跌１﹒０５％，成交２９８７﹒１３億元人民幣

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展（００８２３）　　５０﹒８０元　跌４﹒４２％
　　中電（００００２）　　５７﹒２０元　跌０﹒６１％
　　煤氣（００００３）　　　６﹒６７元　升０﹒９１％
　　電能（００００６）　　４０﹒００元　升１﹒１４％
　　港燈（０２６３８）　　　５﹒７０元　升０﹒１８％
　　恒地（０００１２）　　２３﹒４０元　升０﹒４３％
　　新地（０００１６）　　９０﹒４５元　跌０﹒９３％
　　新世界（０００１７）　１９﹒３４元　跌０﹒６２％
　　長實（０１１１３）　　４６﹒３０元　　　　無升跌
　　九置（０１９９７）　　３４﹒２０元　跌２﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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