《午市前瞻》專家料恒指百天線阻力大，快手可於此位先食胡！

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１７４９７，升７２點或０﹒４２％，主板
成交５６４﹒７４億元。恒生中國企業指數報５９４０，升３９點或０﹒６７％。恒生科技指數
報３５４４，升２９點或０﹒８２％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２８１﹒４元，升４元或１﹒４４％，成交３５﹒６７億元；美
團收報１４０﹒３元，升０﹒４元或０﹒２９％，成交２８﹒８４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７５﹒３元，升２﹒２元或３﹒０１％，成交１８﹒７１億元。百度（０９８８８）收報
９２﹒２５元，升２﹒３５元或２﹒６１％，成交２﹒９１億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
＊溫鋼城：本周回調合情合理＊
恒指今日高開３６點，報１７４６０，開市初段走勢平穩。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ
Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指過去三星期累積逾２８００點升幅
，在１８０００以上的阻力頗大，今個星期略為回調是合情合理。他預期，若沒有特別利好的消
息，恒指短期料在２０天線（目前為１６６００水平）附近至１００天線（目前為１８６００水
平）之間上落。
＊快手料明年底才扭虧為盈＊
快手（０１０２４）公布第三季業績，虧損按年收窄至２７﹒１３億人民幣，去年同期虧損
７０﹒８６億人民幣。公司季績表現理想，帶動股價今日高開２％，早段曾升逾４％。
溫鋼城表示，快手虧損按年收窄，而近期不少科技股公布的業績都合符市場預期，股價今早
上升合理。他續指，今年快手仍有一定增長動力，但估計要到明年底才能扭虧為盈，未來除了要
留意中央對直播帶貨的監管、市場競爭愈來愈多等因素外，快手有機會成為騰訊下一個減持對象
，屆時對股價會帶來壓力。
部署方面，溫鋼城表示，快手由１０月２８日低位３１﹒７５元開始反覆上升，至今已升至
超買，現時買入的值博率不高，建議無貨者可待股價回至４８元吸納。他預期，快手在５５至
６０元的阻力較大，持貨者可於５５元之前減倉鎖定利潤。（ｅｒ）
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