《美元走勢－羅明立》紐西蘭央行鷹派立場應可利好匯價

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４１﹒２６ １４１﹒５１ １４０﹒９１

歐元╱美元 １﹒０３３５ １﹒０３３６ １﹒０３０１

英鎊╱美元 １﹒１８９４ １﹒１９０９ １﹒１８７２

美元╱瑞郎 ０﹒９５０４ ０﹒９５２２ ０﹒９５０３

美元╱港元 ７﹒８１６３ ７﹒８２０８ ７﹒８１５８

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《美元走勢》加拿大９月零售銷售按月跌０﹒５％，符合預期，歐元區１１月消費者信心指

數報－２３﹒９，有所改善。克利夫蘭聯儲銀行主席梅斯特表示，令通脹回落仍然是局方的首要

任務，要盡力推動通脹回到２％的目標，但就未有就貨幣政策前景作出評論。美國鐵路工人大罷

工的風險未解除，可能對當地經濟造成重大衝擊；周四（２４日）凌晨，聯儲局將公布１１月貨

幣政策會議紀要，投資者希望有新的資料評論未來的政策走向。美匯指數在１０８關口回落。

紐西蘭央行今日（２３日）議息後大幅加息０﹒７５％，符合市場預期，央行表明要繼續加

息以壓止通脹，估計利率峰值在明年９月達到５﹒５％並維持至２０２４年。央行的鷹派立場應

可利好匯價表現，短期在０﹒６０５０╱０﹒６４５０之間波動，低位吸納。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 買入日圓 １４１﹒４５ １４０﹒５０ １４１﹒７５

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒１８７５ １﹒１９５０ １﹒１８４５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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