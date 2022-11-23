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23/11/2022 16:34

《美元走勢－羅明立》紐西蘭央行鷹派立場應可利好匯價

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４１﹒２６　１４１﹒５１　１４０﹒９１
　　歐元╱美元　１﹒０３３５　１﹒０３３６　１﹒０３０１
　　英鎊╱美元　１﹒１８９４　１﹒１９０９　１﹒１８７２
　　美元╱瑞郎　０﹒９５０４　０﹒９５２２　０﹒９５０３
　　美元╱港元　７﹒８１６３　７﹒８２０８　７﹒８１５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》加拿大９月零售銷售按月跌０﹒５％，符合預期，歐元區１１月消費者信心指
數報－２３﹒９，有所改善。克利夫蘭聯儲銀行主席梅斯特表示，令通脹回落仍然是局方的首要
任務，要盡力推動通脹回到２％的目標，但就未有就貨幣政策前景作出評論。美國鐵路工人大罷
工的風險未解除，可能對當地經濟造成重大衝擊；周四（２４日）凌晨，聯儲局將公布１１月貨
幣政策會議紀要，投資者希望有新的資料評論未來的政策走向。美匯指數在１０８關口回落。
　　紐西蘭央行今日（２３日）議息後大幅加息０﹒７５％，符合市場預期，央行表明要繼續加
息以壓止通脹，估計利率峰值在明年９月達到５﹒５％並維持至２０２４年。央行的鷹派立場應
可利好匯價表現，短期在０﹒６０５０╱０﹒６４５０之間波動，低位吸納。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　買入日圓　１４１﹒４５　１４０﹒５０　１４１﹒７５
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒１８７５　１﹒１９５０　１﹒１８４５
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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