《美元走勢－羅明立》紐西蘭央行鷹派立場應可利好匯價

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １４１﹒２６ １４１﹒５１ １４０﹒９１
歐元╱美元 １﹒０３３５ １﹒０３３６ １﹒０３０１
英鎊╱美元 １﹒１８９４ １﹒１９０９ １﹒１８７２
美元╱瑞郎 ０﹒９５０４ ０﹒９５２２ ０﹒９５０３
美元╱港元 ７﹒８１６３ ７﹒８２０８ ７﹒８１５８
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《美元走勢》加拿大９月零售銷售按月跌０﹒５％，符合預期，歐元區１１月消費者信心指
數報－２３﹒９，有所改善。克利夫蘭聯儲銀行主席梅斯特表示，令通脹回落仍然是局方的首要
任務，要盡力推動通脹回到２％的目標，但就未有就貨幣政策前景作出評論。美國鐵路工人大罷
工的風險未解除，可能對當地經濟造成重大衝擊；周四（２４日）凌晨，聯儲局將公布１１月貨
幣政策會議紀要，投資者希望有新的資料評論未來的政策走向。美匯指數在１０８關口回落。
紐西蘭央行今日（２３日）議息後大幅加息０﹒７５％，符合市場預期，央行表明要繼續加
息以壓止通脹，估計利率峰值在明年９月達到５﹒５％並維持至２０２４年。央行的鷹派立場應
可利好匯價表現，短期在０﹒６０５０╱０﹒６４５０之間波動，低位吸納。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 觀望
美元兌日圓 買入日圓 １４１﹒４５ １４０﹒５０ １４１﹒７５
英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒１８７５ １﹒１９５０ １﹒１８４５
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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