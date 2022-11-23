《Ａ股焦點》「第二支箭」落地三民營房企發債獲支持，地產股倒升

《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布，中債增進公司在民企債券融

資支持工具（「第二支箭」）政策框架下，今日出具對龍湖集團（００９６０）、美的置業

（０３９９０）、金輝集團（０９９９３）三家民營房企發債信用增進函，擬首批分別支持三家

企業發行２０億元（人民幣．下同）、１５億元、１２億元中期票據，後續將根據企業需求提供

持續增信發債服務。

交易商協會早前組織中債增進公司，按照市場化、法治化原則開展增信支持民營房企發債工

作，完成增信項目十多單，在已出險房企和相對健康房企之間建立風險防火牆，促進改善市場預

期，取得積極成效。「第二支箭」延期並擴容政策實施後，中債增進公司增信民營房企發債工作

納入「第二支箭」統籌推進。截至目前，中債增進公司已通過公開業務郵箱收到近百家民營房企

增信業務意向，正在按照相關機制積極推進業務開展。

Ａ場地產股午後倒升，首開股份（滬：６００３７６）漲２﹒７％，招商積余

（深：００１９１４）升１﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）、華發股份（滬：６００３２５）、濱江集團（深：００２２４４）揚近

１％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）升０﹒４％

，張江高科（滬：６００８９５）升０﹒２％。（ｊｔ）

