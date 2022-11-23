眾安集團（６７２）擬拆眾安智慧，保證配額涉最多１０％發售股份

《經濟通通訊社２３日專訊》眾安集團（００６７２）公布，有關建議分拆眾安智慧生活服

務主板上市，目前計劃為倘進行分拆，將優先向股東提供發售眾安智慧股份不超過１０％作為保

證配額。

該集團指，釐定保證配額的記錄日期將為１２月７至８日暫停辦理股份過戶登記，買賣合資

格享有保證配額股份的最後日期將為１２月２日。該集團指，由於招股章程最終登記及刊發日期

尚未落實。（ｗｈ）

