《日入而息》小米上季調整盈利跌５９％，新地中標安達臣道商業地

《今天重點》
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小米集團（０１８１０）截至今年９月３０日止第三季錄得虧損１４﹒７６億元（人民幣．下同
），而去年同期錄得純利７﹒９２億元；每股基本虧損６分。以非國際財務報告準則計量，經調
整淨利潤為２１﹒１７億元，按年跌５９﹒１％
新地以２﹒９６億元中標觀塘安達臣道商業地，比市場估值下限低一成
騰訊（００７００）單一最大股東－南非傳媒公司Ｎａｓｐｅｒｓ今日公布，在收到美團（０３
６９０）股份後，將視之為「持有作出售」資產，據《路透》估算，明年３月派息完成後，Ｎａ
ｓｐｅｒｓ分派所得股份將佔美團已發行股份約４﹒３％
由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享以下的特惠定存年利率，港元及
美元一星期新資金定期存款特惠年利率均為１０厘，合資格投資交易單筆交易達５０萬港元至５
００萬港元（或外幣等值），假設存５０萬港元，預計定存利息約９５８﹒９元
專營巴士公司向政府申請加價一至兩成。運輸及物流局表示，正按既定程序審批申請，將考慮巴
士公司的營運成本和收益、市民接受程度、負擔能力等因素等
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《即日市況》
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恒指收升９９點，百度京東收漲逾３％，領展逆市收插５％
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒２６％三千一未企穩，個股分化深市仍跌
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《美元匯價》
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紐西蘭央行鷹派立場應可利好匯價
歐元最新報１﹒０３００╱０４，日圓最新報１４１﹒５０
╱５１
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《公司業績》
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中國動向（０３８１８）中期虧損收窄至３﹒９億人幣
謝瑞麟（００４１７）中期少賺２８﹒７％至１９２萬元，
不派息
石藥集團（０１０９３）九個月純利按年升３﹒１％
完美醫療（０１８３０）中期純利跌３０﹒４％，派息１３
仙
德萊建業（０１５４６）中期虧轉盈賺２５４﹒１萬元，不
派息
小米（０１８１０）上季盈轉虧１４﹒８億人幣，經調整純
利跌５９％；首三季經調整純利跌近６０％至７０﹒５７億
人幣
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《公司資訊》
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新加坡ＳＣＣＰ與阿布扎比投資局合作亞太數據中心投資項
目
新世紀集團（００２３４）提供財務資助，涉１７５０萬元
按揭貸款
興合控股（０１８９１）遭控股股東減持８﹒８３％股權
補貼退坡及電池成本增，比亞迪（０１２１１）加價最多６
０００人幣
謝瑞麟（００４１７）後市營業額視乎金價，對聖誕銷情保
守
傳復星國際（００６５６）擬出售阿里旗下物流公司菜鳥部
分股權
新地（０００１６）２﹒９６億中標觀塘安達臣道商業地，
遜市場預期
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《國企紅籌》
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騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ考慮出售「派息
」所得美團股份
中國通號（０３９６９）中標９個重要項目，涉１９﹒４６
億人幣
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《神州民企》
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醫渡科技（０２１５８）中標廣州呼吸健康研究院項目
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《中國要聞》
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北交所表示加強與境外交易所合作，探索互聯互通機制
深圳表示「首貸戶」貸款提供２％貼息補助，最高２０萬元
上海數據交易所探索設立國際板
上海將重點打造健康、智能等五大未來產業
中證監表示支持一批具有核心競爭力標桿企業北交所上市
中證監李明稱退市評價不在於數量，而在於應退盡退
煙草專賣局表示每人每次異地限量攜帶電子煙、霧化物等
美女總裁設美投資移民逾億騙局，在美被判囚２０年
中國家族辦公室青睞科技行業股權投資
人社部李忠稱個人養老金準備工作基本完成，即將啟動
河南安陽工廠大火３８死，習近平指示嚴肅追究責任
人行２０億逆回購利率持平，收水６９０億元
外匯局陸磊稱中國金融資產仍有較大潛力
三部門發通知做好發展保障性租賃住房情況年度監測
廣東省湛江市副市長崔青嚴重違紀違法被「雙開」
交行向萬科提供千億人幣授信意向額度
據報交通銀行向美的置業提供２００億元授信額度
法外貿行指中央支持內房政策可爭取時間，但難治本
中國遊戲市場１０月銷售收入超１９７億，環比負轉正
外交部回應韓劇在中國播放：從未實施所謂「限韓令」
國務院調查河南安陽工廠特別重大火災
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒４６％，報１４６０８﹒５４點
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《國際要聞》
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印尼西爪哇地震死者增至２６８人，仍有數百人失蹤
英揆辛偉誠首次遭遇黨內叛亂，被迫擱置下議院投票
美國維州沃爾瑪超市爆槍擊至少１０死
耶路撒冷２個巴士站連環爆炸，至少１０死１８傷
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《外圍經濟》
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加拿大央行表示金融體系可以抵禦加息風險
土耳其股市一枝獨秀，今年反彈８０％
摩根大通表示美元強勢將在２０２３年延續
摩根大通預計明年美國垃圾級債券回報率達８％
新加坡第三季ＧＤＰ增幅放緩，政府下調全年增長預期
新西蘭央行一如預期加息７５基點，為歷來最大加幅
為減低信用風險，南韓央行或選擇小幅加息
百思買股價創下兩年多來的最大漲幅
經合組織表示儘管經濟放緩，各國央行必須堅持加息
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《俄烏開戰》
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歐盟對俄石油價格上限立場軟化，增加４５天過渡期
涉誤報「俄導彈襲波蘭」，美聯社１記者傳被解僱
約翰遜揭德國最初希望烏克蘭盡快戰敗
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《大國博弈》
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美國要求限制對華出口光刻機，荷蘭重申：不願順從
觀望歐美價格上限計劃細節，中國傳暫停採購部分俄油
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《內房困局》
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交行向萬科提供千億人幣授信意向額度
據報交通銀行向美的置業提供２００億元授信額度
法外貿行表示中央支持內房政策可爭取時間，但難治本
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《香港政情》
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亞洲欖總會長抵港為播錯歌致歉，陳國基促切實糾正
律政司長林定國率多名官員出席第四次立會前廳交流會
港區人大選舉提名期今日展開
第四次前廳交流會，林定國：政府立法會為市民謀福祉
速遞員涉發帖煽惑他人侮辱國歌，還柙候下月中訊
尖沙咀廣東道零售租金全球第二高，紐約膺榜首
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《其他消息》
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九巴龍運及新巴城巴向政府申請加價約一成至兩成
兩電加電費，飲食業界料食肆不會轉嫁電費成本
李慧琼稱電費加幅驚人市民無奈接受，郭偉強質疑兩電賺到盡
蔡若蓮對教師須經定期考核才能續期註冊持開放態度；稱至今有７８０間中小學與內地學校締結
姊妹學校
運輸局表示按程序審批巴士加價申請，豁免隧道費基金有助降低加幅
的士團體聯盟冀港府延續津貼司機石油氣２元至明年底
許正宇稱負資產個案仍處低位，目前毋須調整樓市辣招
金管局表示市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心
深股通額度全日用３億元，外資結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用３５億元，外資淨流入
１６億元
恒指ＥＳＧ增強指數納入華潤萬象生活及海爾智家，剔出萬洲國際
星展推一星期港元及美元定存１０厘息優惠
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《新冠肺炎》
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中汽協暫停原定於上海舉辦的汽車海外發展高峰論壇
５人涉用假安心出行進入政府大樓，再多１被告拒認罪
內地「十問」官方文章被刪，質疑一輪輪核酸檢測理由
全國昨增本土陽性２﹒９萬宗，廣州海珠６度延長封控
北京新增陽性連續兩天破千，新國展輕症方艙醫院投用
多地升級防疫，哈爾濱除民生類經營場所其餘均停業
文化體育及旅遊局局長政助林穎琪確診
旅議會收３個「團進團出」登記，全部無安排外出用膳
深圳坐公交須憑核酸陰性，廣州海珠再延長封控至周日
考慮疫情防控，北京中關村論壇改期明年舉辦
英媒指Ｆ１中國站將取消明年４月在上海舉行的大獎賽
財政司副司長黃偉綸核酸檢測呈陽性，現正隔離
楊潤雄與旅發局商討加強向海外解釋香港入境防疫安排
三間康文署轄下體育館暫時停運改作防疫用途
本港新增７９８５宗確診，再多１１名患者離世
衞生署上周接獲１１宗疫苗異常事件報告，無人針後亡
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