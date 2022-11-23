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即市新聞

23/11/2022 19:25

《日入而息》小米上季調整盈利跌５９％，新地中標安達臣道商業地

　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》　
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小米集團（０１８１０）截至今年９月３０日止第三季錄得虧損１４﹒７６億元（人民幣．下同
），而去年同期錄得純利７﹒９２億元；每股基本虧損６分。以非國際財務報告準則計量，經調
整淨利潤為２１﹒１７億元，按年跌５９﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地以２﹒９６億元中標觀塘安達臣道商業地，比市場估值下限低一成　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）單一最大股東－南非傳媒公司Ｎａｓｐｅｒｓ今日公布，在收到美團（０３
６９０）股份後，將視之為「持有作出售」資產，據《路透》估算，明年３月派息完成後，Ｎａ
ｓｐｅｒｓ分派所得股份將佔美團已發行股份約４﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　
由即日起經星展銀行任何分行完成指定合資格投資交易，即可享以下的特惠定存年利率，港元及
美元一星期新資金定期存款特惠年利率均為１０厘，合資格投資交易單筆交易達５０萬港元至５
００萬港元（或外幣等值），假設存５０萬港元，預計定存利息約９５８﹒９元　　　　　　　
專營巴士公司向政府申請加價一至兩成。運輸及物流局表示，正按既定程序審批申請，將考慮巴
士公司的營運成本和收益、市民接受程度、負擔能力等因素等　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指收升９９點，百度京東收漲逾３％，領展逆市收插５％
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　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升０﹒２６％三千一未企穩，個股分化深市仍跌　　
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　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　紐西蘭央行鷹派立場應可利好匯價　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３００╱０４，日圓最新報１４１﹒５０
　　╱５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中國動向（０３８１８）中期虧損收窄至３﹒９億人幣　　
　　謝瑞麟（００４１７）中期少賺２８﹒７％至１９２萬元，
　　不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石藥集團（０１０９３）九個月純利按年升３﹒１％　　　
　　完美醫療（０１８３０）中期純利跌３０﹒４％，派息１３
　　仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　德萊建業（０１５４６）中期虧轉盈賺２５４﹒１萬元，不
　　派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小米（０１８１０）上季盈轉虧１４﹒８億人幣，經調整純
　　利跌５９％；首三季經調整純利跌近６０％至７０﹒５７億
　　人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　新加坡ＳＣＣＰ與阿布扎比投資局合作亞太數據中心投資項
　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新世紀集團（００２３４）提供財務資助，涉１７５０萬元
　　按揭貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　興合控股（０１８９１）遭控股股東減持８﹒８３％股權　
　　補貼退坡及電池成本增，比亞迪（０１２１１）加價最多６
　　０００人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　謝瑞麟（００４１７）後市營業額視乎金價，對聖誕銷情保
　　守　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳復星國際（００６５６）擬出售阿里旗下物流公司菜鳥部
　　分股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新地（０００１６）２﹒９６億中標觀塘安達臣道商業地，
　　遜市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ考慮出售「派息
　　」所得美團股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國通號（０３９６９）中標９個重要項目，涉１９﹒４６
　　億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　醫渡科技（０２１５８）中標廣州呼吸健康研究院項目　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　北交所表示加強與境外交易所合作，探索互聯互通機制　　
　　深圳表示「首貸戶」貸款提供２％貼息補助，最高２０萬元
　　上海數據交易所探索設立國際板　　　　　　　　　　　　
　　上海將重點打造健康、智能等五大未來產業　　　　　　　
　　中證監表示支持一批具有核心競爭力標桿企業北交所上市　
　　中證監李明稱退市評價不在於數量，而在於應退盡退　　　
　　煙草專賣局表示每人每次異地限量攜帶電子煙、霧化物等　
　　美女總裁設美投資移民逾億騙局，在美被判囚２０年　　　
　　中國家族辦公室青睞科技行業股權投資　　　　　　　　　
　　人社部李忠稱個人養老金準備工作基本完成，即將啟動　　
　　河南安陽工廠大火３８死，習近平指示嚴肅追究責任　　　
　　人行２０億逆回購利率持平，收水６９０億元　　　　　　
　　外匯局陸磊稱中國金融資產仍有較大潛力　　　　　　　　
　　三部門發通知做好發展保障性租賃住房情況年度監測　　　
　　廣東省湛江市副市長崔青嚴重違紀違法被「雙開」　　　　
　　交行向萬科提供千億人幣授信意向額度　　　　　　　　　
　　據報交通銀行向美的置業提供２００億元授信額度　　　　
　　法外貿行指中央支持內房政策可爭取時間，但難治本　　　
　　中國遊戲市場１０月銷售收入超１９７億，環比負轉正　　
　　外交部回應韓劇在中國播放：從未實施所謂「限韓令」　　
　　國務院調查河南安陽工廠特別重大火災　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒４６％，報１４６０８﹒５４點
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　印尼西爪哇地震死者增至２６８人，仍有數百人失蹤
　　英揆辛偉誠首次遭遇黨內叛亂，被迫擱置下議院投票
　　美國維州沃爾瑪超市爆槍擊至少１０死　　　　　　
　　耶路撒冷２個巴士站連環爆炸，至少１０死１８傷　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　加拿大央行表示金融體系可以抵禦加息風險　　　　　
　　土耳其股市一枝獨秀，今年反彈８０％　　　　　　　
　　摩根大通表示美元強勢將在２０２３年延續　　　　　
　　摩根大通預計明年美國垃圾級債券回報率達８％　　　
　　新加坡第三季ＧＤＰ增幅放緩，政府下調全年增長預期
　　新西蘭央行一如預期加息７５基點，為歷來最大加幅　
　　為減低信用風險，南韓央行或選擇小幅加息　　　　　
　　百思買股價創下兩年多來的最大漲幅　　　　　　　　
　　經合組織表示儘管經濟放緩，各國央行必須堅持加息　
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　歐盟對俄石油價格上限立場軟化，增加４５天過渡期
　　涉誤報「俄導彈襲波蘭」，美聯社１記者傳被解僱　
　　約翰遜揭德國最初希望烏克蘭盡快戰敗　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　美國要求限制對華出口光刻機，荷蘭重申：不願順從　
　　觀望歐美價格上限計劃細節，中國傳暫停採購部分俄油
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　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　交行向萬科提供千億人幣授信意向額度　　　　　　　
　　據報交通銀行向美的置業提供２００億元授信額度　　
　　法外貿行表示中央支持內房政策可爭取時間，但難治本
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　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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　　亞洲欖總會長抵港為播錯歌致歉，陳國基促切實糾正　
　　律政司長林定國率多名官員出席第四次立會前廳交流會
　　港區人大選舉提名期今日展開　　　　　　　　　　　
　　第四次前廳交流會，林定國：政府立法會為市民謀福祉
　　速遞員涉發帖煽惑他人侮辱國歌，還柙候下月中訊　　
　　尖沙咀廣東道零售租金全球第二高，紐約膺榜首　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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九巴龍運及新巴城巴向政府申請加價約一成至兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
兩電加電費，飲食業界料食肆不會轉嫁電費成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李慧琼稱電費加幅驚人市民無奈接受，郭偉強質疑兩電賺到盡　　　　　　　　　　　　　　　
蔡若蓮對教師須經定期考核才能續期註冊持開放態度；稱至今有７８０間中小學與內地學校締結
姊妹學校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
運輸局表示按程序審批巴士加價申請，豁免隧道費基金有助降低加幅　　　　　　　　　　　　
的士團體聯盟冀港府延續津貼司機石油氣２元至明年底　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱負資產個案仍處低位，目前毋須調整樓市辣招　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用３億元，外資結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用３５億元，外資淨流入
１６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒指ＥＳＧ增強指數納入華潤萬象生活及海爾智家，剔出萬洲國際　　　　　　　　　　　　　
星展推一星期港元及美元定存１０厘息優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　中汽協暫停原定於上海舉辦的汽車海外發展高峰論壇　
　　５人涉用假安心出行進入政府大樓，再多１被告拒認罪
　　內地「十問」官方文章被刪，質疑一輪輪核酸檢測理由
　　全國昨增本土陽性２﹒９萬宗，廣州海珠６度延長封控
　　北京新增陽性連續兩天破千，新國展輕症方艙醫院投用
　　多地升級防疫，哈爾濱除民生類經營場所其餘均停業　
　　文化體育及旅遊局局長政助林穎琪確診　　　　　　　
　　旅議會收３個「團進團出」登記，全部無安排外出用膳
　　深圳坐公交須憑核酸陰性，廣州海珠再延長封控至周日
　　考慮疫情防控，北京中關村論壇改期明年舉辦　　　　
　　英媒指Ｆ１中國站將取消明年４月在上海舉行的大獎賽
　　財政司副司長黃偉綸核酸檢測呈陽性，現正隔離　　　
　　楊潤雄與旅發局商討加強向海外解釋香港入境防疫安排
　　三間康文署轄下體育館暫時停運改作防疫用途　　　　
　　本港新增７９８５宗確診，再多１１名患者離世　　　
　　衞生署上周接獲１１宗疫苗異常事件報告，無人針後亡
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（ｚｚ）

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