《油金掠影》聯儲局議息紀錄放鴿，金價升，限價現分歧紐油穿８０

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議紀要顯示，絕大多

數聯儲局官員支持，較慢的加息步伐可能很快成為合適之舉，以評估貨幣政策收緊對經濟和通脹

的滯後影響。此外，聯儲局內部經濟學家預期，美國明年經濟衰退的可能性約為５０％。

原油期貨價格顯著受壓，紐約期油收報每桶７７﹒９４美元，下跌３﹒７％或３﹒１美元；

倫敦布蘭特期油收報每桶８５﹒４１美元，下跌３﹒３％或２﹒９５美元；天然氣價格大升

７﹒２％，收報每百萬Ｂｔｕ７﹒２６９美元。

原油期貨價格周三（２３日）收低，主要因為投資者密切關注七大工業國（Ｇ７）關於俄羅

斯石油價格上限的討論。

《華爾街日報》報道，美國及其盟國可能就俄羅斯原油價格上限達成協議，其討論的價格約

為每桶６０美元，上限仍可能高達７０美元。

《彭博》報道，歐盟國家對Ｇ７俄羅斯石油價格上限的談判已停滯不前，知情人士透露，各

國政府對於如何設計該機制意見分歧。

分析指，價格上限設定越高，中國和印度的買家就越容易自Ｇ７國家取得航運、保險和其他

服務。

另外，金價上升，聯儲局會議紀錄顯示，絕大多數決策者支持放慢加息步伐。

紐約期金收報每盎司１７４５﹒６美元，上升０﹒３％或５﹒７美元；白銀期貨上漲３２美

仙或１﹒５％，收報每盎司２１﹒３７美元；白金期貨上漲１﹒１０美元或０﹒１％，收報每盎

司９９６﹒８０美元；鈀金期貨上漲１８﹒４０美元或１％，收報每盎司１８７５﹒９０美元。

分析指，聯儲局會議紀錄沒有任何鷹派意外，讓黃金出現一波壓抑後的反彈，也強化１２月

加息幅度可能縮減為５０個基點的可能性。（ｋｙ）

