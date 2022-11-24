恒指高開１６０點，內地救樓市碧桂園飆逾６％，龍湖碧服漲逾５％

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數開報１７６８４，升１６０點或０﹒９２％，主板成

交１８﹒６１億元。恒生中國企業指數報５９９７，升５２點或０﹒８８％。恒生科技指數報

３５９５，升４０點或１﹒１３％。

人行、銀保監日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，從

保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提出１６項具體措施。

內房及物管股普遍造好，碧桂園（０２００７）現價升６﹒３８％，報２﹒５元，該股成交

約４３７２萬股，涉資１﹒０４億元，盤中高見２﹒５元，最低見２﹒５元；龍湖

（００９６０）升５﹒１２％，報１９﹒７２元；碧桂園服務（０６０９８）升５﹒１％，報

１６﹒５元；中海外（００６８８）升１﹒５５％，報１９﹒６４元。

在房地產融資方面，《通知》提出，要穩定房地產開發貸款投放。鼓勵金融機構重點支持治

理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。金融機構要合理區分項目子公司風險與集

團控股公司風險，按照市場化原則滿足房地產項目合理融資需求。

在做好「保交樓」金融服務方面，《通知》明確，支持開發性政策性銀行提供「保交樓」專

項借款和鼓勵金融機構提供配套融資支持。支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借

款主體發放「保交樓」專項借款，封閉運行、專款專用，專項用於支持已售逾期難交付住宅項目

加快建設交付。

在個人住房貸款方面，鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶風險狀況和信貸條件等，在城

市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水平。

最近多家國有大行宣布與房企簽訂戰略合作協議。例如，交行（０３３２８）分別與萬科

（０２２０２）及美的置業（０３９９０）簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供

１０００億元及２００億元的意向性綜合授信額度。銀企各方均表示，將以本次簽約為契機，共

同維護住房消費者的合法權益，攜手促進房地產行業良性循環和平穩健康發展。（ｋｙ）

