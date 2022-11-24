《政經范局－范強》峇里島的平行時空

《政經范局》相較於上周中國和加拿大領導人的「坦誠交流」，印尼峇里島的另一幕，為我

們塑造了Ｇ２０峰會上一個更為完整而平衡的觀感，那就是在峰會的尾聲，東道主印尼總統維多

多邀請中國國家主席習近平，一同以視像方式觀看中國承建的雅萬高鐵首次試行。



這種觀感的主線其實並不僅僅是圍繞中國，更是一個東南亞和一個北美國家，又或者說發展

中或第三世界國家與發達國家的領袖，維多多與杜魯多，在峰會上待人接物截然不同的水平。從

而也展示出同一場Ｇ２０峰會上，「Ｇ７」與其餘國家的平行時空。



對於維多多來說，主辦Ｇ２０峰會真是一步一艱辛。就拿雅萬高鐵來說，這本來是印尼在主

辦本屆峰會期間，計劃對各國領袖展示的重點基建項目。但就因為是中國製造，與會的幾位Ｇ７

領袖自然不會捧場。但他們沒有意識到，又或者根本不在乎的是，這其實是屬於印尼的高鐵，拒

絕觀禮等同於對印尼民眾說：「我們拒絕為你們的未來祝福。」



＊雅萬高鐵輸不起也拖不得＊



雅萬高鐵全長不過１５０公里，卻把印尼兩個重要城市雅加達和萬隆之間的交通時間，由現

在的３個多小時縮短至４０分鐘。維多多在２０１４年當選總統後不久，就把這條鐵路承建權批

給了中國，使之成為兩國發展一帶一路合作計劃的支柱項目。



這條高鐵將成為維多多作為印尼總統留給國家和人民的重要資產。他的全盤設想是，雅萬高

鐵可以為雅加達和萬隆帶來新的經濟增長點，並推動印尼實現一個更為長遠的目標：該國目前在

Ｇ２０國家中實現了最高速的經濟增長，她希望在２０４５年擠身全球最大經濟體行列。



維多多在高鐵招標過程中開出了對印尼極為有利的條件，其中一個關鍵是印尼政府無需負責

融資。即使是在中國取得承建權後，雅萬高鐵的興建並非一帆風順。一方面，維多多計劃遷都以

拉動全國經濟均衡發展，但雅萬路段能否維持足夠客流量成了疑問；另一方面，收地、融資等問

題又導致了工程延誤。



中印兩國商定，在２０２２年完成項目，然而期間又爆發了新冠疫情。印尼舉國上下都為此

感到緊張，《雅加達郵報》去年特別發表社論說：「雅萬高鐵投資巨大，我們既輸不起，也拖不

得。」但社論指出，維多多和習近平有著非常友好的關係，相信他們能找到互惠互利的解決方案

。



回到２０１９年，正當維多多政府與北京商討如何確保雅萬高鐵順利施工時，杜魯多政府和

北京的關係卻拐了一個大彎。那年年初，加國秘密配合美國，在溫哥華拘押了華為副董事長孟晚

舟，中加關係跌入冰點。



到了今年年初，當加拿大在新冠疫情下爆發反疫苗自由車隊大遊行，杜魯多為驅趕示威者而

簽署該國史上首道緊急狀態令之時，印尼的雅萬高鐵工程終於進入了最後衝刺階段。９月２日，

也就是距Ｇ２０峰會召開不到兩個半月的時間，雅萬高鐵的首批列車，終於從中國運抵了雅加達

的丹戎不碌港碼頭。



＊Ｇ２０峰會一波三折＊



此時，Ｇ２０峰會的各項籌備工作也進入尾聲。印尼作為一個中等國家，為這場峰會投入了

巨大人力物力，同樣是輸不起又拖不得。維多多試圖透過主辦峰會，對外展示印尼的各項良好基

礎，為下一步經濟起飛創造契機，峰會上的每一個細節都因此傾注了東道主的心思。



例如，大會特意安排了一批電動巴士，以展示印尼發展電動車產業和市場的決心。截至今年

１０月，印尼全國還只有２﹒８萬輛電動車，但政府預期在２０２５年，印尼全國各地的街道上

將奔號著２５０萬輛。



維多多親自跟進了印尼與特斯拉的合作項目。他說：「我們仍在與馬斯克商討特斯拉建廠問

題。但我認為，特斯拉工廠一定會落地印尼。」就在峰會召開前，馬斯克亦對維多多的計劃做出

了正面回應，他說：「印尼擁有過渡到電氣化時代的潛力。」



然而，維多多對Ｇ２０峰會的籌備工作其實也是一波三折，不斷受到外來因素的干擾。尤其

是今年年初俄羅斯總統普京揮軍烏東，更為峰會帶來了意料不到的變數。維多多展示出非凡的魄

力，６月２９日，他與夫人從波蘭乘火車到基輔與澤連斯基見面；３０日，他們又趕到了克里姆

林宮，與普京親自交談。在訪問烏俄前後的那段時間，他還列席了柏林的Ｇ７峰會，並成為北京

冬奧後首位訪華的外國元首。



＊維多多夫婦親訪基輔＊



Ｇ２０峰會終於按原計劃進行，維多多作為東道主在開幕式上發表講話時，道出了發展中國

家普遍的擔憂，指出世界正面臨非同尋常的挑戰，糧食和能源供應受到嚴重影響。他說：「如果

戰爭不結束，世界將難以前行。我們不應把世界分成幾個部分，也絕對不能讓世界陷入另一場冷

戰。」



維多多的呼籲似乎並未被聆聽：就在峰會召開之時，一枚導彈擊中了波蘭邊境小鎮普熱沃多

夫（Ｐｒｚｅｗｏｄｏｗ）。剛對峰會發表視像演講的烏國總統澤連斯基，一口咬定是俄羅斯所

為。事件可能引發俄羅斯與北約的直接對抗，Ｇ２０峰會的原訂議題瞬間被打亂。



美國總統拜登旋即召集在峇里島的Ｇ７領導人商討對策，使得峰會上的平行時空進入高潮。

當Ｇ７聯同歐盟的領導人會聚一堂，且不忘拍照之際，其餘Ｇ１３國代表則在同一個峇里島上，

等待第三次世界大戰會否爆發的消息。



杜魯多也正是在此時，再一次進入全球媒體的視野。只見在白宮發布的照片中，他緊緊坐在

拜登身旁，愁眉深鎖，展示出一副「先天下之憂而憂」的面部表情。根據這張照片展示出的核心

位置，如果大戰在那天爆發，後世倖存者將得知，杜魯多而不是維多多，才是左右人類未來的決

策者。



所幸的是，坐在Ｇ７領袖正中的拜登，罕有地發表了與澤連斯基相反的結論，明確表示導彈

並非來自俄羅斯。在杜魯多參與和見證下，北約成功化解了與俄羅斯開戰的危機，Ｇ２０得以繼

續會程，各方接下來將為一份可供各國共同接受的，尤其是對俄烏戰爭如何措詞的大會宣言而絞

盡腦汁。



＊Ｇ７召開小圈子會議＊



被維多多戲稱為「史上最艱難」的峇里島Ｇ２０峰會其實只是短短兩日，與會領袖只要稍微

欠缺一丁點兒細心，印尼這個國家為峰會付出的努力都會被輕易忽略掉。相反，展示出對東道主

尊重的國家，就不僅是印尼，甚至整個東南亞國家都會看在眼裏。



來到峰會的尾聲，維多多終於可以放下心來，與習近平觀看雅萬高鐵的試行。他在籌辦

Ｇ２０峰會期間展示的領導能力，受到國際社會一致好評，各國媒體亦對印尼的經濟前景刮目相

看。



來去匆匆的杜魯多返回加拿大，迎接他的是要求保障民眾自由與提升政府清廉的民間示威。

傳媒似乎沒有注意到他剛剛和拜登一同「拯救了世界」，反而專注於追問他與中國領導人的對話

細節。他在記者連日窮追猛打下支支吾吾，忽而暗示北京沒有干預加國選舉，忽而又表示，他也

是從媒體新聞中得悉有關事件……《經濟通通訊社評論員 范強》

