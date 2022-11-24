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24/11/2022 17:33

《台股攻略－黃振宇》台股今日大升１７５點，收１４７８４點

　　《台股攻略》美國加息腳步可望趨緩，刺激美股四大指數續揚，台股加權指數今日開高走高
，終場收在最高位１４７８４點，升１７５﹒４６點，創９月１３日以來新高，成交金額為新台
幣２１７２﹒０２億元。
　　權王台積電終場收在最高位新台幣４９６元，升０﹒８％；聯發科擺脫盤整格局，一度大升
超過４％，終場收新台幣７２８元；聯電、國巨及日月光投控等震盪收小紅，光學雙雄大立光及
玉晶光雙雙走揚，帶動揚明光、亞光及今國光維穩盤上；鴻海受鄭州廠衝突事件影響，仍力保百
元大關；友達則微跌收低１％。航運股表現亮麗，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海獲買盤追捧大升超
過３％。散裝族群裕民、中航、四維航及慧洋－ＫＹ緊跟在後同聲走揚，華航及長榮航維穩盤上
。向來被視為政策指標的生技股走勢分歧，美時漲停再闖天價新台幣２３９元，泰福－ＫＹ及晶
碩大升停板，喬山、和康生、寶齡富錦、北極星藥業－ＫＹ、精華、東洋及中裕等拉回修正。
　
　　展望後市，美股近日在相對偏鴿的氣氛中走高，台股在國際氣氛仍佳，指數持續反彈，投資
者可考慮逢低進場吸納。預料１２月１５日Ｆｅｄ利率會議前，美股有機會大升小回，台股或會
在１４０００至１４８００點區間上落。
　
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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