《談國論企－黎偉成》中國按政經法理主動應對美方

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２２年１１月１４日至１９日赴印尼及泰國出席會

議，和與接近２０個國家首腦的不同形式會晤，特別是和美國總統拜登的雙邊會談，予人以依法

理、據事實、按往績的相當積極在言與行採取主動的政策與策略，爭取到符合中國、對應雙方以

至世界的應有合法合理的利益。相信中國今後將會繼續在作好事前充分準備，有把握地在合法合

理的範疇先發制人，莫再被美國等先作假後恐嚇弄奸計混水摸魚，使世態漸次回復正常、合理、

合法軌道。



＊中國要美方實事實做不要講一套做一套＊



和過去多年的外交、外事等對外做法有很大不同的，是習近平此番赴印尼、泰國，無論在開

會，以至在與其他國家領導人的會面，都是十分實實在在明確地指出中國在政治、經濟等許許多

多方面的對內與對外政策，更是先提合法合理的要求，力爭政策能夠達標，此論所據，可見之於

特別是習、拜會：（一）習近平在過去５次應邀作出的視頻會晤，多番聽到拜登的「四不一無意

」的「承諾」，惟是美方講還講，講就天下無敵，做就無心無力，故習對拜就中國台灣問題明確

地指出「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，更重要的是敦促對方「希望美方將總統

先生的承諾落到實處」，是為相當明確和嚴正的警告。

要指出，習在拜在前此之多番「食言」，仍肯於繼續接觸，乃因：習近平、拜登二人此番是

要進行面對面的會談，需要有很多、很多的事先溝通、準備，更重要的是有最基本及可能達到的

承諾，雙方才可以派出同樣「對口」的官員隨行，在元首會談後，雙方的商務及央行等相關高官

，便馬上在印尼分門別類的進行「工作會議」。此為習近平會毫不客氣地敦促拜登，要美方官員

把其「承諾落到實處」之因。

我推測（二）中、美有可能稍為緩和由美方近年主動造成的相當緊張關係，理由為美國國務

卿布林肯，在習拜會後便迅表到訪北京的安排。我估計，如美方能夠在一定程度把拜登的「承諾

」落到實處，布林肯赴華之行，頗有可能安排：拜登到中國訪問，和拜登訪華時會提出邀請習近

平在２０２３年訪美，理由為拜登就任約兩年，在（Ｉ）對內的防疫抗疫、經濟發展、通貨控制

等方面，表面對一無事處，而（ＩＩ）對外更是誤失重重，特別是（ｉ）對中國，居然死抱其前

一任的特朗普對華商品採取的不合法不合理的加徵關稅措施，使美國進口成本大增，通貨當然受

到壓力，而對華的貿易逆差卻愈擴愈大，打擊中國不成功的同時，更反壓美國。

和（ｉｉ）拜登力促「北約」東移而挑起的俄、烏戰局，匆匆在阿富汗退軍等行徑，都是單

方的為美國的「利益」，連美國的「盟友」的利益，也毫不考慮，是為美國霸權主義惡勢力在世

界許許多多的範疇，都日走下坡、每下愈況。

由是拜登要謀求「突破」，表面改善對華關係，也許是其所思。



＊做功課按往績合理法先發制美爭取應有利益＊



但（三）中國基本改變對外政策和策略，不再在美國等對華採取不友好、不合作甚至攻擊、

打壓等劣行，始後知而後發的作出反制，現今要做的是先發制人，而「先發」之法仍按照美國等

國過去對華的政策、最近的做法，和可能對華採取的新措施，作好全面的研究、分析、判斷，然

後形成短、中長期的應對策略，在相對比重穩健的基礎底下對美等先發制行，總比先知而後表的

後發應對，要有利得多。

君不見，中國對美國副總統賀錦麗赴菲律賓之行的反應，為「中方不反戈對美菲的正常交往

，但有關交往不應損害其他國家的利益」，而賀之此行是要到菲國鄰劌南沙群島的巴拉望島，是

為訪此島的美方最高層人士，所為何事？誰都明乎此。

尤其是美方要反華的國際行動，過去一直是以布林肯擔當拜登之馬前卒，如今改以賀錦麗為

之，就因布林肯要訪華，拜登決不可能要讓布林肯先反華再訪華精神分裂之舉，此可見美國佬還

是要反華的，問題是不同時期有不同的政策和做法，當為中國對美政策所須關注重點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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