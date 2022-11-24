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24/11/2022 09:35

《異動股》碧桂園高開６％領升民營內房，國務院指須加大發債支持

　　《經濟通通訊社２４日專訊》碧桂園（０２００７）現價升６﹒３８％，報２﹒５元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒３％。該股成交約４３７２萬股，涉資１﹒０４億元。
　　國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續
措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降
準等貨幣政策工具。會議決定向地方派出督導工作組，促前期已出台政策措施切實落地。
　　會議指出，其中須推動重大項目加快建設。目前兩批金融工具共支持重大項目２７００多個
，開工率超過９０％。重要項目協調機制要繼續高效運轉，推動項目加快資金支付和建設，帶動
包括民營企業在內的社會資本投資，年內形成更多實物工作量。對逾期未兌現承諾的地方予以通
報，對確實無法按期開工的項目予以調整。加強監管，打造廉潔工程、質量安全工程。
　
＊民營內房股高開＊
　
　　龍湖（００９６０）升５﹒１２％，報１９﹒７２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅６﹒２５％；碧桂園服務（０６０９８）升５﹒１％，報１６﹒５元；萬科企業
（０２２０２）升５﹒３％，報１３﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒４７％
；旭輝控股集團（００８８４）升９﹒１７％，報１﹒１９元，以現價計，該股暫連升２日，累
計升幅１４﹒４２％；新城發展（０１０３０）升７﹒８４％，報２﹒７５元。
　　現時，恒生指數報１７６８４，升１６０點或升０﹒９２％，主板成交１８﹒６１億元。國
企指數報５９９７，升５２點或升０﹒８８％。恒生科技指數報３５９５，升４０點或升
１﹒１３％。
　　即月期指新報１７６８５，升１２４點，平水。即月國指期貨報６００２，升３８點，高水
５點。即月科指期貨新報３５８９，升２３點，高水９點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５０元　升６﹒３８％
　　龍湖（００９６０）　　　　　１９﹒７２元　升５﹒１２％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒５０元　升５﹒１０％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒５０元　升５﹒３０％
　　萬物雲（０２６０２）　　　　４１﹒７５元　　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒１９元　升９﹒１７％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒０２元　升５﹒５１％
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７５元　升７﹒８４％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒４５元　升２﹒１４％
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６４元　升１﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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