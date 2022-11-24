《午市前瞻》恒指料試１６８００，支持民營房企發債不代表能賺錢

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報１７６１４，升９０點或０﹒５２％，主板

成交５００﹒４７億元。恒生中國企業指數報５９７５，升３０點或０﹒５２％。恒生科技指數

報３５７９，升２３點或０﹒６７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及碧桂園

（０２００７）；騰訊控股收報２８３﹒２元，升１﹒２元或０﹒４３％，成交２７﹒５１億元

；美團收報１３７﹒４元，跌１元或０﹒７２％，成交１６﹒２４億元；碧桂園收報２﹒６２元

，升０﹒２７元或１１﹒４９％，成交１５﹒４２億元。龍湖（００９６０）升９﹒０１％，收

報２０﹒４５元，成交４﹒１８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及碧桂園。科指

三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報

７６﹒１元，升０﹒７元或０﹒９３％，成交１２﹒９億元。



＊張智威：恒指短線訊號轉淡＊



隔晚美國聯儲局公布會議紀錄顯示多名官員認為有空間開始減慢加息步伐，美股感恩節前成

交淡靜，道指升９５點。港股繼續靜局，早段高開逾１００點後即回落，更一度轉跌。信誠證券

聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指技術走勢上跌穿上升軌，短線訊號轉淡，或有機

會回落至１１月１１日上升裂口頂部１６８２９。但他亦指，聯儲局放鴿有助紓緩大市沽壓，故

認為恒指難以大跌，最多亦只跌到１６８２９。



＊龍湖能賺錢但不算多＊



國務院總理李克強於國務院常務會議提到，須加大對民營企業發債的支持力度，推動民營企

業在內的社會資本投資，對逾期未兌現承諾的地方予以通報，對確實無法按期開工的項目予以調

整，內房股受刺激炒高。

張智威指內房股近期彈力十足，不宜馬上高追，如碧桂園（０２００７）由１元彈至現時仍

有超過兩倍升幅，建議想入手可待回落至２０天線附近再部署。他解釋，如今政府鼓勵民營房企

發債，但解燃眉之急並不代表民營房企的盈利能力即時提升，故即使現時中央多次提及鼓勵發債

，也不宜長期持有民企內房股。

龍湖（００９６０）身為少數仍能賺錢的民營房企，但張智威都不建議持貨太久，因為即使

純利仍有升幅，但仍賺得不多，加上內地疫情反覆，而且整體內房債息高企，不宜過於樂觀，同

樣建議回落至２０天線才考慮入手短炒。（ｈｃ）

