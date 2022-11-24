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24/11/2022 12:07

【地皮截標】皇后大道西╱賢居里項目至少收７標書，長實信置入標

　　《經濟通通訊社２４日專訊》市建局皇后大道西╱賢居里發展項目今日中午截標。據現場所
見，至少收７份標書，包括鷹君（０００４１）、富豪酒店國際（０００７８）；獨資參與為長
實（０１１１３）、信置（０００８３）、嘉華國際（００１７３）、會德豐地產；及１家不知
名發展商。
　　嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，港島區項目具有需求，出價已計算加息、市
況，及項目內垃圾收集站重置等因素。
　　會德豐地產物業發展高級經理何偉錦則認為，地皮位置方便，料興建中小型單位，出價會「
計自己數」，並已考慮樓市及市場因素。他亦料樓市後市平穩發展。
　　市場預計，地皮估值約１２﹒２億元至１４﹒６億元，每呎樓面地價約１萬元至１﹒２萬元
。地皮前身涉及皇后大道西１２９號至１５１號（單數），賢居里垃圾收集站及公廁，李陞街遊
樂場內的五人足球場。地盤面積１６８６４方呎，市建局預期於２０２８╱２９年完成重建，最
高可建樓面約１２﹒１５萬方呎，提供約１８９個住宅單位。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及
公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。
　　該項目於９月底截收意向書，當時接獲３３份，其中包括建灝、永泰地產（００３６９）、
鷹君、中海外（００６８８）、資本策略（００４９７）、英皇國際（００１６３）、遠東發展
（０００３５）、華懋、其士國際（０００２５）、招商局置地（００９７８）、富豪酒店國際
、蘭桂坊地產集團等發展商。（ｒｈ）
　
　
　

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