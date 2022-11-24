澳官：新賭牌１０年成澳門轉捩點，６博企境外僱員疫情以來減半

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門立法會大會昨天就明年度經濟財政範疇施政方針進行議員

辯論大會，澳門經濟財政司司長李偉農回應議員提問時表示，過往澳門給予旅客的的形象是一個

賭城，未來新博彩合同批給的１０年，是澳門發展的轉捩點，非博彩元素要成為澳門產業的另一

版塊，要形成博彩及非博彩兩個版塊合力情況提升澳門整體競爭力，以改變澳門賭城形象。



＊發展非博彩元素改賭城形象＊



李偉農在引介中表示，新一期博彩批給合同明年生效，深化綜合旅遊休閒業發展，根據行政

長官的施政方針，政府將堅持不懈地採取「１＋４」適度多元發展策略，優化產業結構。今年對

博彩業的規範方面，完成了《娛樂場幸運博彩經營法律制度》等一系列配套法規的修訂工作，從

制度層面確保博彩業的健康有序發展。明年新取得幸運博彩經營權的承批公司須開始兌現競投承

諾，政府亦將結合澳門文化底蘊與旅遊資源，深入發掘非博彩元素的潛力。



＊博企中高層澳門人佔逾九成＊



李偉農在會上透露，根據當局將在本周五（２５日）公布，最新本地居民失業率將由

５﹒２％回落至５％。惟他坦言，即使失業率回落但就業形勢仍然嚴峻，當局將透過多項措施協

助居民就業，包括考慮延長鼓勵聘用本地待業居民的優惠政策，以及持續舉行就業配對活動。

另外，澳門勞工事務局局長黃志雄又表示，截至今年１０月底，六間博企外僱在不包括建築

僱員下共有１８５１４人，較２０２０年１月底減少１６７７４人。依此計算，即新冠肺炎疫情

以來減少４７﹒５３％。

他指，六間博企維持本地僱員任職中高層管理人員比例８５％是最低標準，目前已超過有關百分

比。李偉農又補充，根據現時六間博企提供的資料顯示，本地僱員任職中高層管理人員的比例超

過九成，但亦希望未來可再增加。（ｃｌ）

