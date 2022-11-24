《小傳日記》美團騎手有家歸不得，潛在「關公」要睇實

《小傳日記》魚缸今個禮拜到今日為止都係悶局，今日成交額仲縮到９００億都唔夠，短炒

就悶啲，想長揸嘅都可以部署吓嘅，不過今個周末係花旗國感恩節，睇怕聽日成交仲要要低啲！

呢幾日魚缸頭耷耷，唔少科技佬都瘦身唔少，尤其美團（０３６９０）捱沽又撞到監管，去

到今日為止今個禮拜都唔見咗一成三！近排美團都算當黑，又有網絡傳聞，有美團嘅騎手就發信

求助，提到佢多數喺北京海淀區附近送單，但係２０號開始屋企附近開始封控，佢同另外大概

１５個騎手都擔心返屋企「有入無出」，手停口停，所以就寧願唔返屋企，同另外大概１５個騎

手在外流浪，主要就喺送站點、平價旅館、辦公大樓同餐廳過夜，但封控期間要入呢啲地方都唔

容易，所以呢個騎手就出信求助，希望有人可以搵到除開每人每晚５０銀人仔嘅落腳點。

不過美團方面就非常快手解決「關公」災難，有內媒報道美團方面回覆，已經聯絡騎手妥善

處理，仲已經安置埋住所。雖然呢壇嘢實際上唔係美團嘅問題，不過如果唔處理，後果可以好嚴

重，一個唔小心就會引發軒然大波。萬一騎手一呼百應，引起當局注意又會出事。就算而家處理

咗一批，唔擔保有其他同樣情況嘅騎手見到又會跟住做。所以應該要開始諗定對策，要點樣協助

呢啲為生計而有家歸不得嘅騎手，如果唔係再有事故就難搞，請請！



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